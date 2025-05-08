Как США и Украина будут делить доходы от соглашения о недрах — в правительстве объяснили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как США и Украина будут делить доходы от соглашения о недрах — в правительстве объяснили

Казна и Политика
23
Как США и Украина будут делить доходы от соглашения о недрах — в правительстве объяснили
Как США и Украина будут делить доходы от соглашения о недрах — в правительстве объяснили
Украина и США подписали соглашение о недрах. В правительстве объяснили, каким образом будут распределяться доходы между сторонами в рамках договора.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказали первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка.
«Это — владение, управление — всё 50/50. Распределение доходов только через 10 лет. До этого — только инвестиции и только в Украину», — рассказала Свириденко.
По словам Качки, на момент подписания доли у США и у Украині в Фонде одинаковые — 50/50, а далее есть возможность вносить еще дополнительные взносы.
Читайте также
«Они могут быть безразмерны, как со стороны США, так и со стороны Украины. Размер взноса не влияет на то, что управление равноправно. Он важен на этапе выплаты доходов», — пояснил он.
При этом по словам Свириденко, каждый — и США, и Украина, получает 50% акций этого Фонда.
«Что касается распределения доходов: представим, что за 10 лет фонд генерирует прибыль в 2 млрд долларов. Предположим, что за это время США предоставили дополнительно 1 млрд долларов помощи, которая была вложена в фонд. В таком случае, прежде всего, из прибыли возвращается эта дополнительная сумма, которая была внесена — уже 1 млрд возвращается — то есть 1 млрд возвращается США. А уже остальная прибыль — в этом примере еще 1 млрд — распределяется поровну, 50/50», — добавила она.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • 1 мая Украина и США заключили договор о сотрудничестве. Им предусмотрена, в частности, договоренность о недрах. С украинской стороны соглашение подписала первый вице-премьер Юлия Свириденко, от США — министр финансов Скотт Бессент.
  • Документ предусматривает создание Инвестиционного фонда восстановления, в который будет направлено 50% роялти, лицензий и других платежей от добычи природных ресурсов в Украине.

Соглашение об ископаемых: все, что нужно знать и понимать украинцам

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems