Почему соглашение с США о недрах требует ратификации только со стороны Украины: объяснение Минэкономики — Finance.ua

Почему соглашение с США о недрах требует ратификации только со стороны Украины: объяснение Минэкономики
Соглашение с США о недрах требует ратификации только со стороны Украины, поскольку работа американо-украинского инвестиционного фонда в основном будет сосредоточена в Украине.
Об этом сказал замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.
«Учитывая, что работа фонда сосредотачивается в основном в Украине, мы предоставляем определенные гарантии как Украина», — пояснил он.
По его словам, фонд должен осуществлять инвестиции в Украину и получать от этого прибыль.
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«И потому очевидно, что мы даем гарантии в рамках публичного права. То есть это межправительственное соглашение, которое будет ратифицироваться парламентом, потому что там есть и вопросы налоговых льгот стандартных, ничего там нового нет. Мы такие льготы предоставляем фактически во всех межправительственных соглашениях», — отметил Качка.
Он добавил, что работа в правовом поле США этого фонда минимальна и гарантии, существующие в законодательстве США, уже реализованы.
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«Поэтому если вы посмотрите, то содержательно это соглашение ровно там 50 на 50 по объему задач. И если у нас эти задачи ориентированы на будущее, что мы должны какие-то вещи гарантировать на будущее, то в Соединенных Штатах Америки очень часто это правовое цементирование имеющейся правовой базы. Поэтому США подтверждают, что налоговые льготы уже действуют. Соответственно, им не нужно обращаться в Конгресс, но для нас это четкая юридическая гарантия, что оно никуда не исчезнет», — рассказал замминистра.
Напомним, в ночь на 1 мая Украина и Соединенные Штаты Америки подписали стратегическое соглашение о создании Инвестиционного фонда восстановления и партнерства в сфере критических полезных ископаемых.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя подписание соглашения с Украиной о полезных ископаемых, заявил, что США получит гораздо больше, чем $350 млрд.
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