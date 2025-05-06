Как соглашение об ископаемых с Украиной связано с завершением войны: у Трампа объяснили — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как соглашение об ископаемых с Украиной связано с завершением войны: у Трампа объяснили

50
Как соглашение об ископаемых с Украиной связано с завершением войны: у Трампа объяснили
Как соглашение об ископаемых с Украиной связано с завершением войны: у Трампа объяснили
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на россию в переговорном процессе.
Читайте также
Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент во время выступления Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе, пишет New York Post.
«Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно сделает несколько вещей. Это создало бы для него больше рычагов влияния на российское руководство, когда пришло бы время обратиться к ним. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий», — объяснил он.
Читайте также
Бессент также добавил, что соглашение было бы «символом для украинского народа, что США все еще рядом».
В начале мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Согласно документу, будет создан Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет привлекать глобальные инвестиции в Украину.
Читайте также
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления может принести десятки или сотни миллиардов долларов инвестиций.
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве — важная часть более широкой архитектуры безопасности. Об этом она сказала в эфире телеканала CBS.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems