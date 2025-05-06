Как соглашение об ископаемых с Украиной связано с завершением войны: у Трампа объяснили — Finance.ua

Как соглашение об ископаемых с Украиной связано с завершением войны: у Трампа объяснили
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планировал использовать подписанное с Украиной соглашение о добыче полезных ископаемых для того, чтобы получить больше рычагов влияния на россию в переговорном процессе.
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Такое заявление сделал министр финансов США Скотт Бессент во время выступления Глобальной конференции Института Милкена в Лос-Анджелесе, пишет New York Post.
«Экономическое партнерство было его идеей, и он считал, что оно сделает несколько вещей. Это создало бы для него больше рычагов влияния на российское руководство, когда пришло бы время обратиться к ним. Поэтому идея заключалась в том, чтобы начать с Украины, подписать соглашение, которое покажет, что между США и украинским народом нет никаких разногласий», — объяснил он.
Бессент также добавил, что соглашение было бы «символом для украинского народа, что США все еще рядом».
В начале мая Соединенные Штаты Америки и Украина подписали соглашение о доступе к украинским природным ресурсам. Согласно документу, будет создан Инвестиционный фонд по восстановлению Украины. Он будет привлекать глобальные инвестиции в Украину.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что соглашение с США о создании Инвестиционного фонда восстановления может принести десятки или сотни миллиардов долларов инвестиций.
Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве — важная часть более широкой архитектуры безопасности. Об этом она сказала в эфире телеканала CBS.
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