Соглашение о недрах — важная часть будущих гарантий безопасности — посол Украины в США Сегодня 11:35

Соглашение о недрах — важная часть будущих гарантий безопасности — посол Украины в США

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что соглашение о полезных ископаемых и экономическом партнерстве — важная часть более широкой архитектуры безопасности. Об этом она заявила в эфире телеканала CBS.

Комментируя заявления российского диктатора путина о том, что россия «доведет войну до нужного результата», Маркарова отметила: «Неважно, как мы интерпретируем то, что он говорит».

Посол отметила, что «мы просто должны понимать, что он является угрозой не только для Украины, но и для всех, кто считает, что нации должны жить мирно, не оспаривать границы друг друга и сосредоточиться на экономическом сотрудничестве». Она добавила, что «путин делает это вместе с Ираном и Северной Кореей. Они этого не скрывают. Они поддерживают другие террористические режимы».

Маркарова также прокомментировала недавно подписанное соглашение между Украиной и США о полезных ископаемых. Госпожа посол заверила, что это будет настоящее партнерство 50 на 50:

«Будущие инвестиции США, включая военные контракты, будут засчитаны как вклад в фонд. А Украина будет вкладывать средства с новых лицензий и проектов».

По ее словам, «это соглашение об экономическом партнерстве само по себе является очень важной частью более широкой архитектуры безопасности», а фонд будет успешным, если Украина будет стабильной и мирной. Поэтому, как подчеркивает Маркарова, в определенном смысле это соглашение — важная часть будущих гарантий безопасности.

Посол добавила, что Украина и США «очень активно» работают над тем, чтобы соглашение заработало как можно скорее.

Укрінформ По материалам:

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