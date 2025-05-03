США подготовили новые санкции против россии: усиление давления на банки и энергетику — Finance.ua

США подготовили новые санкции против россии: усиление давления на банки и энергетику Сегодня 12:43 — Казна и Политика

США подготовили новые санкции против россии: усиление давления на банки и энергетику

Американские чиновники завершили разработку новых экономических санкций против россии.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источник, знакомый с этим вопросом.

На что направлены санкции

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, целями являются государственный российский энергетический гигант «Газпром», а также крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковском секторе.

Читайте также Американцы призвали ЕС усиливать санкции против российского газа и металла

Чиновник не предоставил никаких других подробностей.

Одобрит ли санкции Трамп

Однако, отмечает издание, не понятно, будет ли этот пакет одобрен Трампом, «чья симпатия к заявлениям и действиям москвы сменилась разочарованием из-за игнорирования правителем россии владимиром путиным его призывов к прекращению огня и мирных переговоров».

«Совет национальной безопасности США «старается скоординировать определенный набор более карательных действий против россии. Это должно быть подписано Трампом», — сообщил источник, знакомый с этим вопросом.

«Это полностью его решение», — подтвердил второй американский чиновник.

«С самого начала президент четко заявил о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Мы не комментируем детали текущих переговоров», — сказал спикер Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.

Министерство финансов США, реализующее большинство американских санкций, не ответило на запрос о комментариях.

«Одобрение Трампом новых санкций, которое последует за подписанием в среду американо-украинского соглашения о добыче полезных ископаемых, которое он активно продвигал как часть своих мирных усилий, может означать усиление его позиции по кремлю», — пишет издание.

История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх.

Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance

Українська правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.