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США подготовили новые санкции против россии: усиление давления на банки и энергетику

Казна и Политика
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США подготовили новые санкции против россии: усиление давления на банки и энергетику
США подготовили новые санкции против россии: усиление давления на банки и энергетику
Американские чиновники завершили разработку новых экономических санкций против россии.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников и источник, знакомый с этим вопросом.

На что направлены санкции

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, целями являются государственный российский энергетический гигант «Газпром», а также крупные компании, работающие в сфере природных ресурсов и банковском секторе.
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Чиновник не предоставил никаких других подробностей.

Одобрит ли санкции Трамп

Однако, отмечает издание, не понятно, будет ли этот пакет одобрен Трампом, «чья симпатия к заявлениям и действиям москвы сменилась разочарованием из-за игнорирования правителем россии владимиром путиным его призывов к прекращению огня и мирных переговоров».
«Совет национальной безопасности США «старается скоординировать определенный набор более карательных действий против россии. Это должно быть подписано Трампом», — сообщил источник, знакомый с этим вопросом.
«Это полностью его решение», — подтвердил второй американский чиновник.
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«С самого начала президент четко заявил о своей приверженности достижению полного и всеобъемлющего прекращения огня. Мы не комментируем детали текущих переговоров», — сказал спикер Совета национальной безопасности Джеймс Хьюитт.
Министерство финансов США, реализующее большинство американских санкций, не ответило на запрос о комментариях.
«Одобрение Трампом новых санкций, которое последует за подписанием в среду американо-украинского соглашения о добыче полезных ископаемых, которое он активно продвигал как часть своих мирных усилий, может означать усиление его позиции по кремлю», — пишет издание.
История снова повторяется: мир шатается, а будущее строят те, кто не боится нестабильности. Капитал приумножается там, где другие видят только страх.
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По материалам:
Українська правда
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