Американцы призвали ЕС усиливать санкции против российского газа и металла — Finance.ua
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Американцы призвали ЕС усиливать санкции против российского газа и металла

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Пока США ведут активную работу по прекращению войны в Украине, европейские союзники тоже могут показать, что настроены серьезно. И усилить экономические санкции против россии, которой до сих пор продолжают наполнять бюджет, покупая топливо и металлы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статью Мэтью Бойса и Джеймса К. Глассмана для журнала Fortune.
«Центр исследований энергетики (CREA) сообщил, что импорт ископаемого топлива в ЕС из россии в 2024 году составил 24 млрд долларов — это больше, чем финансовая помощь Украине. Эта зависимость должна прекратиться. Европейские страны «используют любую возможность торговать с россией, даже когда эта торговля ослабляла европейскую безопасность и укрепляла Москву», — указывают авторы.
Впрочем, энергетика — не единственный пробел в санкциях, который Европа должна устранить. В прошлогоднем отчете American Enterprise Institute Криса Миллера и Кэролайн Новак был сделан вывод, что объемы российского экспорта минералов и металлов остаются в основном неизменными.
«ЕС ввел исключения по таким российским стальным ресурсам, как чугун и железная руда, а высокие квоты не повредили российским экспортерам таких продуктов, как слябы. Европейские страны закупают российской металлопродукции примерно на 4 млрд долларов в год», —
подчеркивает издание.

Ужесточение санкций требует консенсуса 27 стран ЕС, а такие страны-члены, как Италия, Бельгия, Дания и Чехия, имеют российские сталепрокатные заводы, использующие российские металлы.
«Европейцы могут заставить продать эти российские заводы. Или получить металлы из других стран, включая Украину, страдающую вдвойне. Во-первых, россияне уничтожили много металлургических заводов, в том числе 95-летний металлургический комбинат „Азовсталь“ в Мариуполе, один из крупнейших в Европе. А во-вторых, россияне все еще продают на европейские рынки более дешевый металл, вытесняя конкурентов», — отметили авторы.
По материалам:
РБК-Україна
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