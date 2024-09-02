Самый быстрорастущий бренд смартфонов во всем мире — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самый быстрорастущий бренд смартфонов во всем мире

Фондовый рынок
35
Самый быстрорастущий бренд смартфонов во всем мире
Самый быстрорастущий бренд смартфонов во всем мире
Nothing стала самым динамичным брендом в мире в сегменте смартфонов и беспроводных наушников.
Об этом сообщает PhoneArena.
В первом полугодии 2024 года продажи смартфонов Nothing увеличились на 246% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а во втором квартале этого года этот показатель достиг впечатляющих 693%.
В таких странах, как Великобритания, Япония, Саудовская Аравия и Индия, Nothing стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в первом полугодии. Добиться такого успеха компании помогла популярность таких моделей, как Nothing (2), Nothing (2a) и Nothing (2a) Plus.
В сегменте беспроводных наушников компания также показывает значительные успехи. Во втором квартале 2024 г. продажи моделей Nothing Ear и Nothing Ear (a) выросли на 769% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В США, Франции, Испании, Нидерландах и Италии Nothing стал самым динамичным брендом беспроводных наушников, а в первом полугодии 2024 года их продажи выросли на 331% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
Взять кредит на новый смартфон вы можете онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Кредит онлайн на карту

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.