Самый быстрорастущий бренд смартфонов во всем мире — Finance.ua

Самый быстрорастущий бренд смартфонов во всем мире 02.09.2024, 01:28 — Фондовый рынок

Самый быстрорастущий бренд смартфонов во всем мире

Nothing стала самым динамичным брендом в мире в сегменте смартфонов и беспроводных наушников.

Об этом сообщает PhoneArena

В первом полугодии 2024 года продажи смартфонов Nothing увеличились на 246% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а во втором квартале этого года этот показатель достиг впечатляющих 693%.

В таких странах, как Великобритания, Япония, Саудовская Аравия и Индия, Nothing стала самым быстрорастущим брендом смартфонов в первом полугодии. Добиться такого успеха компании помогла популярность таких моделей, как Nothing (2), Nothing (2a) и Nothing (2a) Plus.

В сегменте беспроводных наушников компания также показывает значительные успехи. Во втором квартале 2024 г. продажи моделей Nothing Ear и Nothing Ear (a) выросли на 769% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В США, Франции, Испании, Нидерландах и Италии Nothing стал самым динамичным брендом беспроводных наушников, а в первом полугодии 2024 года их продажи выросли на 331% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Взять кредит на новый смартфон вы можете онлайн на карту в Украине. Быстрый кредит на карту с плохой кредитной историей, без справок, без звонков и фото.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.