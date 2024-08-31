Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части — Finance.ua

Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части 31.08.2024, 02:22 — Технологии&Авто

Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части

Компания Tecno в 2023 году показала концептуальный смартфон Phantom Ultimate с растягивающимся экраном. Сейчас производитель анонсировал второе поколение гаджета, сообщает GSMArena.

Phantom Ultimate 2 — это смартфон, складывающийся в три части. Он отличается своим тонким профилем, который в сложенном состоянии составляет всего 11 мм. Это делает его тоньше Galaxy Fold 6, который имеет толщину 12,1 мм. Смартфон получил новую конструкцию шарнира и ультратонкую крышку аккумулятора толщиной всего 0,25 мм, изготовленную из материала Titan Advanced Fiber.

В закрытом состоянии телефон имеет 6,48-дюймовый дисплей, но в развернутом состоянии он превращается в большую 10-дюймовую OLED-панель с разрешением 3K и соотношением сторон 4:3. Устройство поддерживает несколько режимов сложения, включая конфигурацию, подобную ноутбуку. Шарниры протестированы на прочность и выдерживают до 300 000 сложений.

Tecno оптимизировала программное обеспечение Phantom Ultimate 2 и добавила в новинку мультиоконный режим. Устройство также оснащено тройной камерой.

Планирует ли Tecno выпускать серийную версию Phantom Ultimate 2, пока не известно.

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