Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части

Технологии&Авто
5
Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части
Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части
Компания Tecno в 2023 году показала концептуальный смартфон Phantom Ultimate с растягивающимся экраном. Сейчас производитель анонсировал второе поколение гаджета, сообщает GSMArena.
Phantom Ultimate 2 — это смартфон, складывающийся в три части. Он отличается своим тонким профилем, который в сложенном состоянии составляет всего 11 мм. Это делает его тоньше Galaxy Fold 6, который имеет толщину 12,1 мм. Смартфон получил новую конструкцию шарнира и ультратонкую крышку аккумулятора толщиной всего 0,25 мм, изготовленную из материала Titan Advanced Fiber.
Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части
В закрытом состоянии телефон имеет 6,48-дюймовый дисплей, но в развернутом состоянии он превращается в большую 10-дюймовую OLED-панель с разрешением 3K и соотношением сторон 4:3. Устройство поддерживает несколько режимов сложения, включая конфигурацию, подобную ноутбуку. Шарниры протестированы на прочность и выдерживают до 300 000 сложений.
Tecno показала концепт смартфона, складывающийся в три части
Tecno оптимизировала программное обеспечение Phantom Ultimate 2 и добавила в новинку мультиоконный режим. Устройство также оснащено тройной камерой.
Планирует ли Tecno выпускать серийную версию Phantom Ultimate 2, пока не известно.
По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.