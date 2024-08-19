Китайские производители смартфонов отказались устанавливать российский магазин приложений — Finance.ua

Китайские производители смартфонов отказались устанавливать российский магазин приложений 19.08.2024, 01:28 — Технологии&Авто

Китайские производители смартфонов отказались устанавливать российский магазин приложений

Производители смартфонов и магазины электроники обратились к правительству рф с просьбой не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без установленного российского магазина приложений RuStore.

Об этом пишут Буквы со ссылкой на росСМИ

Под действие закона попадают смартфоны от американской компании Apple, корейской Samsung, а также китайские Huawei и Honor, которые не ставят российский магазин, в торговых сетях опасаются серьезных финансовых потерь, поскольку они не имеют права установить RuStore.

Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила письмо на имя заместителя председателя правительства рф Дмитрия Чернышенко и заместителя председателя думского комитета по информационной политике Антона Горелкина. РАТЭК просит отказаться от инициативы обязательной установки RuStore. Ассоциация указывает, что розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, в то время как на рынке возрастут серые продажи.

В письме уточняется, что сам продавец не имеет права устанавливать маркетплейс, поэтому законопроект коснется и некоторых устройств на Android (Samsung, Huawei, Honor и др.), которые не устанавливают RuStore, в связи с чем в россии может закрыться ряд торговых сетей электроники.

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