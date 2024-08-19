Китайские производители смартфонов отказались устанавливать российский магазин приложений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Китайские производители смартфонов отказались устанавливать российский магазин приложений

Технологии&Авто
11
Китайские производители смартфонов отказались устанавливать российский магазин приложений
Китайские производители смартфонов отказались устанавливать российский магазин приложений
Производители смартфонов и магазины электроники обратились к правительству рф с просьбой не принимать законопроект о запрете продажи мобильных устройств без установленного российского магазина приложений RuStore.
Об этом пишут Буквы со ссылкой на росСМИ.
Под действие закона попадают смартфоны от американской компании Apple, корейской Samsung, а также китайские Huawei и Honor, которые не ставят российский магазин, в торговых сетях опасаются серьезных финансовых потерь, поскольку они не имеют права установить RuStore.
Читайте также
Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила письмо на имя заместителя председателя правительства рф Дмитрия Чернышенко и заместителя председателя думского комитета по информационной политике Антона Горелкина. РАТЭК просит отказаться от инициативы обязательной установки RuStore. Ассоциация указывает, что розничные сети не смогут продавать гаджеты Apple, в то время как на рынке возрастут серые продажи.
В письме уточняется, что сам продавец не имеет права устанавливать маркетплейс, поэтому законопроект коснется и некоторых устройств на Android (Samsung, Huawei, Honor и др.), которые не устанавливают RuStore, в связи с чем в россии может закрыться ряд торговых сетей электроники.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.