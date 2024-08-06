Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют» — Finance.ua

Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют» Сегодня 18:05 — Фондовый рынок

Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют»

Вслед за рейтингом флагманов авторы бенчмарка AnTuTu представили июльский рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Все места в топ-10 распределены между четырьмя производителями.

Как отмечается, в 2024 году обычным пользователям обычно нет смысла переплачивать за топовые флагманы, ведь производители оснащают середняки мощным железом, которое спокойно потянет самые требовательные игры и не устареет через несколько лет.

Возглавил рейтинг среднебюджетников OnePlus Ace V3: по результатам многочисленных тестов его средняя оценка составила 1,42 млн баллов. Девайс оснащен субфлагманским чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, который по мощности не особо уступает Snapdragon 8 Gen 2. В Украине он стоит от 16 тыс. грн.

На втором месте оказался Realme GT Neo6 SE с таким же процессором. Кстати, помимо поразительной производительности, он также может похвастаться дисплеем с рекордной яркостью. Тройку лидеров замкнул Redmi K70E, работающий на процессоре MediaTek Dimensity 8300-Ultra.

В общем, рейтинг разделился ровно пополам: пять моделей с процессором Qualcomm, пять — на MediaTek. Вот топ-10:

УНІАН По материалам:

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