Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют» — Finance.ua
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Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют»

Фондовый рынок
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Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют»
Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют»
Вслед за рейтингом флагманов авторы бенчмарка AnTuTu представили июльский рейтинг самых мощных Android-смартфонов среднего класса. Все места в топ-10 распределены между четырьмя производителями.
Как отмечается, в 2024 году обычным пользователям обычно нет смысла переплачивать за топовые флагманы, ведь производители оснащают середняки мощным железом, которое спокойно потянет самые требовательные игры и не устареет через несколько лет.
Возглавил рейтинг среднебюджетников OnePlus Ace V3: по результатам многочисленных тестов его средняя оценка составила 1,42 млн баллов. Девайс оснащен субфлагманским чипсетом Snapdragon 7+ Gen 3, который по мощности не особо уступает Snapdragon 8 Gen 2. В Украине он стоит от 16 тыс. грн.
На втором месте оказался Realme GT Neo6 SE с таким же процессором. Кстати, помимо поразительной производительности, он также может похвастаться дисплеем с рекордной яркостью. Тройку лидеров замкнул Redmi K70E, работающий на процессоре MediaTek Dimensity 8300-Ultra.
В общем, рейтинг разделился ровно пополам: пять моделей с процессором Qualcomm, пять — на MediaTek. Вот топ-10:
Специалисты назвали 10 недорогих смартфонов, которые еще не скоро «устареют»
По материалам:
УНІАН
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