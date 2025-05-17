Самые старые компании в Украине и мире — Finance.ua

Самые старые компании в Украине и мире Сегодня 15:13

Самые старые компании в Украине и мире

Исследования показывают, что большинство частных компаний существует около 10 лет. Но в мире действуют более 5500 компаний, которым не менее 200 лет, а некоторым более 1000 лет.

О самых старых компаниях в мире и в Украине рассказывает «Телеканал 24».

Какая компания самая старая в мире

Самой старой компанией мира считается японская Kongo Gumi, основанная в 578 году для строительства буддистских храмов.

На протяжении веков это был семейный бизнес, сохранявший независимость до 2006 года, когда стал частью Takamatsu Construction.

Среди других старейших японских компаний — отели Nishiyama Onsen Keiunkan (705), Koman (717) и Hoshi (718), а также производитель ритуальной бумаги Genda Shigyo (771).

Все они до сих пор принадлежат семьям-основателям и работают в своих традиционных областях.

Какие самые старые компании в Европе до сих пор работают

Самый старый ресторан в мире — это австрийский St. Peter Stiftskulinarium в Зальцбурге. Его история насчитывает почти 1 220 лет.

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Основан он был в 803 году и принимал таких гостей, как Карл Великий, а также, вероятно, Моцарт и даже Колумб.

Ресторан и сегодня остается популярным среди местных и туристов.

А самая старая компания Франции — это Парижский монетный двор, основанный еще в 864 году.

Он функционирует до сих пор, совмещая производство монет с музеем, привлекающим посетителей со всего мира.

Какая самая старая компания в Украине

Самой старой действующей компанией в Украине считается Дрогобычский соляной завод, расположенный во Львовской области.

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Этот завод не только самый старый в Украине, но и входит в число 30 старейших предприятий Европы.

Согласно разным источникам, он был основан еще в 1 250 году, хотя первое задокументированное упоминание о добыче соли в Дрогобыче датируется 1 390 годом.

Как и более 700 лет назад, завод продолжает производить соль по традиционной технологии.

Телеканал 24 По материалам:

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