Самые старые компании в Украине и мире — Finance.ua

Самые старые компании в Украине и мире
Исследования показывают, что большинство частных компаний существует около 10 лет. Но в мире действуют более 5500 компаний, которым не менее 200 лет, а некоторым более 1000 лет.
О самых старых компаниях в мире и в Украине рассказывает «Телеканал 24».
Какая компания самая старая в мире
Самой старой компанией мира считается японская Kongo Gumi, основанная в 578 году для строительства буддистских храмов.
На протяжении веков это был семейный бизнес, сохранявший независимость до 2006 года, когда стал частью Takamatsu Construction.
Среди других старейших японских компаний — отели Nishiyama Onsen Keiunkan (705), Koman (717) и Hoshi (718), а также производитель ритуальной бумаги Genda Shigyo (771).
Все они до сих пор принадлежат семьям-основателям и работают в своих традиционных областях.
Какие самые старые компании в Европе до сих пор работают
Самый старый ресторан в мире — это австрийский St. Peter Stiftskulinarium в Зальцбурге. Его история насчитывает почти 1 220 лет.
Основан он был в 803 году и принимал таких гостей, как Карл Великий, а также, вероятно, Моцарт и даже Колумб.
Ресторан и сегодня остается популярным среди местных и туристов.
А самая старая компания Франции — это Парижский монетный двор, основанный еще в 864 году.
Он функционирует до сих пор, совмещая производство монет с музеем, привлекающим посетителей со всего мира.
Какая самая старая компания в Украине
Самой старой действующей компанией в Украине считается Дрогобычский соляной завод, расположенный во Львовской области.
Этот завод не только самый старый в Украине, но и входит в число 30 старейших предприятий Европы.
Согласно разным источникам, он был основан еще в 1 250 году, хотя первое задокументированное упоминание о добыче соли в Дрогобыче датируется 1 390 годом.
Как и более 700 лет назад, завод продолжает производить соль по традиционной технологии.
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