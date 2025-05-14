В обычной киевской пятиэтажке зарегистрировано более 2 тыс. компаний — Опендатабот — Finance.ua
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В обычной киевской пятиэтажке зарегистрировано более 2 тыс. компаний — Опендатабот

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В обычной киевской пятиэтажке зарегистрировано более 2 тыс. компаний — Опендатабот
В обычной киевской пятиэтажке зарегистрировано более 2 тыс. компаний — Опендатабот
9318 компаний появилось в местах массовых регистраций с начала полномасштабной войны.
Об этом свидетельствует статистика «Опендатабота».
2775 из них присоединилось в прошлом году — за год количество таких «регистрантов» сократилось почти на четверть. К точкам массовой регистрации бизнесов можно отнести 1654 адреса, более половины из них — в Киеве.
В обычной киевской пятиэтажке зарегистрировано более 2 тыс. компаний — Опендатабот
180 тыс. компаний в целом зарегистрированы по этим адресам, 83% из них активны (действующие). Больше всего таких бизнесов в Киеве — 68% или 101 тыс. Еще 6% компаний находятся в Харьковской области — 9,4 тыс. Тройку лидеров закрывает Днепропетровщина — 4.5% или 6,6 тыс. бизнесов
В обычной киевской пятиэтажке зарегистрировано более 2 тыс. компаний — Опендатабот
Больше всего компаний (2367) зарегистрировано в Киеве по адресу улица Мельникова, дом 12. Согласно карте, это обычная жилая пятиэтажка. Этот адрес является лидером по компаниям с 2018 года, когда Опендатабот впервые начал исследовать эту тему.
Если считать, что средний размер офиса для одной компании — 100 кв. м, чтобы реально разместить все эти компании, нужно 237 300 кв. м офисной площади. Соответственно, дом по Мельникова 12, должен был бы быть похожим минимум на 1,5 «Гулливера» в Киеве. К слову, официально в «Гулливер холл» зарегистрировано 100 компаний.
30.6% всех компаний, зарегистрированных по таким адресам, занимаются оптовой торговлей, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами. Это ориентировочно 45,7 тыс. предприятий.
В обычной киевской пятиэтажке зарегистрировано более 2 тыс. компаний — Опендатабот
«Регистрация компании по адресу массовой регистрации (за исключением адресов бизнес-центров) — это один из признаков того, что юридическое лицо является компанией-оболочкой — об этом прямо указывается в подзаконных актах в сфере финансового мониторинга. Адресом массовой регистрации при этом признается адрес, по которому зарегистрировано более 50 юридических лиц, трастов или других правовых образований», — отмечает адвокат Алексей Колток, партнер юридической фирмы Sayenko Kharenko.
Такая регистрация не является незаконной, однако создает определенные риски. Кроме того, Налоговая может поставить под сомнение расходы для налога на прибыль и налоговый кредит по НДС, начисленные при получении товара/услуги от компании по адресу массовой регистрации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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