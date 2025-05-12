В апреле 2025 года россию покинули семь международных компаний — KSE Institute — Finance.ua
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В апреле 2025 года россию покинули семь международных компаний — KSE Institute

Фондовый рынок
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В апреле 2025 года россию покинули семь международных компаний — KSE Institute
В апреле 2025 года россию покинули семь международных компаний — KSE Institute
В апреле 2025 года еще семь мировых корпораций окончательно прекратили деятельность в россии из-за продажи или ликвидации бизнеса. Среди них представители финансовой сферы, машиностроения, страхования, производства инструментов, фурнитуры и технологий безопасности: Caterpillar, Goldman Sachs, HDI Global SE, Metabowerke, YKK Group, IDEMIA и ITT Inc.
Об этом говорится в мониторинге KSE Institute в рамках проекта «Самосанкции / LeaveRussia», исследующего влияние выхода иностранного бизнеса на экономику рф.
Goldman Sachs, один из самых известных банков США, завершил процесс выхода, о котором объявил еще в марте 2022 года. HDI Global SE — крупный немецкий страховщик — полностью свернул свое присутствие. Caterpillar, производитель тяжелой техники для строительства и энергетики, передал свои российские активы новому владельцу.
График: KSE Institute
График: KSE Institute
Также рынок покинули японская YKK Group, крупнейший в мире производитель молний и фурнитуры, немецкий бренд электроинструментов Metabowerke, французская IDEMIA — поставщик решений в сфере безопасности, которая продает частным компаниям и правительствам системы распознавания лица и другие продукты для биометрической идентификации, а также американская ITT Inc.
В апреле две компании — Silgan Holdings и STADA — подверглись частичной конфискации активов в россии. Их бизнес был передан во временное внешнее управление в соответствии с указом путина — это еще один инструмент, которым кремль оказывает давление на иностранный бизнес.
Таблица: KSE Institute
Таблица: KSE Institute
Также в апреле бельгийский девелопер Ghelamco согласовал продажу своего единственного актива в россии, а пражская фармацевтическая компания Zentiva объявила о намерении выйти из рынков россии и соседних стран региона — официальные подробности пока не обнародованы.
По состоянию на начало мая только 494 международных компании (12%) полностью покинули россию. Около трети (32,8% или 1359 компаний) приостановили деятельность или заявили о намерении уйти. В то же время 2285 компаний (55,2%) до сих пор остаются на российском рынке.
Напомним, крупные корейские компании готовятся к возобновлению бизнеса в россии на фоне переговоров о перемирии между рф и Украиной. россия рассматривается как критический рынок для диверсификации бизнес-интересов, особенно на фоне растущего тарифного давления со стороны США.
После активизации переговоров между США и россией, в одну из западных компаний поступили звонки с предложением вернуться на рынок рф.
Шестьдесят крупнейших западных компаний, покинувших российский рынок из-за полномасштабной войны в Украине, не планируют возвращаться в рф. Ни одна компания не высказала четких планов по возвращению.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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