Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка — Finance.ua
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Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка

Личные финансы
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Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка
Самые популярные авто в частном и корпоративном секторах авторынка
В январе украинский автопарк пополнили около 4,4 тыс. новых легковых авто. Из этого количества 2,8 тыс. легковых автомобилей было реализовано частным клиентам, а 1,6 тыс. машин приобрели юридические лица.
Об этом сообщает «Укравтопром».
«По сравнению с январем 2023 г. продажи новых легковушек в частном сегменте авторынка выросли на 32%, а в корпоративном — на 86%», — пояснили в ассоциации.

Топ-5 моделей среди частных покупателей:

  • Volkswagen iD.4 — 255 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 212 ед.;
  • Renault Duster — 113 ед.;
  • Hyundai Tucson — 95 ед.;
  • Mazda CX5 — 92 ед.

Топ-5 моделей авто, которые выбирал бизнес:

  • Renault Duster — 366 ед.;
  • Škoda Scala — 117 ед.;
  • Toyota RAV-4 — 59 ед.;
  • Toyota Hilux — 49 ед.;
  • Škoda Octavia — 39 ед.
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Напомним, в 2023 году суммарный объем вторичного рынка легковых автомобилей составил 1,177 тыс. шт., что на 5,5% больше по сравнению с 2022 годом. Средний возраст активной части рынка, то есть автомобилей, которые продавали и покупали в 2023 году, составил 15,7 года на внутреннем рынке, и 11,1 года для легковых автомобилей, которые после растаможки прошли первую регистрацию в Украине.
Напомним, в январе 2024 года больше всего покупали новые авто в Киеве и Днепропетровской области. Так, за месяц киевляне приобрели — 1346 новых авто, жители Днепропетровщины купили 366 ед., в Киевской области было зарегистрировано 357 ед., в Харьковской области — 240 ед., в Одесской обл. — 234 ед.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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