5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев — Finance.ua

5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев Сегодня 21:03 — Личные финансы

5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев

В течение января в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что по сравнению с январем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился на 75%.

Наибольшая доля из этого количества (49%) — машины с бензиновыми двигателями. Почти треть — электромобили. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%. Остальное из этого сегмента авторынка охватили авто с ГБО.

Средний возраст привезенных авто

Средний возраст «американцев» с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.

Какие подержанные автомобили из США покупали украинцы в январе:

Tesla Model 3 — 300 ед.;

Tesla Model Y — 218 ед.;

Ford Escape — 177 ед.;

Jeep Cherokee — 176 ед.;

Volkswagen Passat — 173 ед.

Напомним, в январе почти 16,7 тыс. подержанных легковушек пополнили украинский автопарк. По сравнению с январем 2023 г. регистрации таких авто увеличились на 45%. В топ — 5 самых популярных моделей месяца вошли: Volkswagen Golf — 948 ед.; Renault Megane — 759 ед.; Skoda Octavia — 669 ед; Volkswagen Passat — 599 ед.; Volkswagen Tiguan — 396 ед.

Ранее Опендатабот сообщал , что за 2023 год в Украину импортировали 377 063 транспортных средства. Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.

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