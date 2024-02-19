5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев — Finance.ua
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5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев

Личные финансы
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5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев
5 самых популярных подержанных авто из США среди украинцев
В течение января в Украине было зарегистрировано 2,7 тыс. подержанных легковушек из США. Это составляет 16% от всех впервые зарегистрированных в январе подержанных автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что по сравнению с январем 2023 года спрос на американцев с пробегом увеличился на 75%.
Наибольшая доля из этого количества (49%) — машины с бензиновыми двигателями. Почти треть — электромобили. Гибридным и дизельным авто принадлежит по 7%. Остальное из этого сегмента авторынка охватили авто с ГБО.

Средний возраст привезенных авто

Средний возраст «американцев» с пробегом, которые пополнили украинский автопарк в прошлом месяце, составляет 6,3 года.

Какие подержанные автомобили из США покупали украинцы в январе:

  • Tesla Model 3 — 300 ед.;
  • Tesla Model Y — 218 ед.;
  • Ford Escape — 177 ед.;
  • Jeep Cherokee — 176 ед.;
  • Volkswagen Passat — 173 ед.
Напомним, в январе почти 16,7 тыс. подержанных легковушек пополнили украинский автопарк. По сравнению с январем 2023 г. регистрации таких авто увеличились на 45%. В топ — 5 самых популярных моделей месяца вошли: Volkswagen Golf — 948 ед.; Renault Megane — 759 ед.; Skoda Octavia — 669 ед; Volkswagen Passat — 599 ед.; Volkswagen Tiguan — 396 ед.
Ранее Опендатабот сообщал, что за 2023 год в Украину импортировали 377 063 транспортных средства. Это почти в половину меньше, чем в 2021 году: тогда в страну ввезли 735 956 транспортных средств. Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в 2023 году стал Volkswagen — 13.1%. На втором месте — Renault (9.2%), а пятерку лидеров завершают Skoda, Nissan и Audi.
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По материалам:
Finance.ua
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