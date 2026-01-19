Самые надежные Toyota: какие модели проедут более 300 тыс. км (фото) Сегодня 04:40 — Технологии&Авто

Самые надежные Toyota: какие модели проедут более 300 тыс. км (фото)

Toyota всегда ставила надежность во главу угла. И хотя современные авто уже не так долговечны, как модели 80-х или 90-х, новые Toyota все еще способны поразить живучестью. На сайте Jalopnik назвали самые надежные автомобили Toyota в современной линейке марки.

Эксперты проанализировали рейтинги надежности авто от Consumer Reports и определили пять новых Toyota, которые без проблем преодолеют 200 000 миль (320 000 км).

Toyota Tacoma

Рамный пикап Toyota Tacoma известен своей выносливостью и долговечностью. Один экземпляр модели даже преодолел 2,5 миллиона километров.

Toyota Highlander

Кроссовер Toyota Highlander — одна из самых надежных семейных моделей, даже несмотря на то, что его современная версия сменила атмосферный V6 на турбомотор.

Toyota Corolla

Массовая Toyota Corolla проста и неприхотлива, а потому долговечна. Эти авто иногда преодолевают даже 800 000 км.

Читайте также 10 китайских брендов с самыми качественными автомобилями

Toyota Prius

Toyota Prius — не только самый массовый, но и самый надежный гибрид в мире. Существует немало этих автомобилей с пробегом 800 000 км, которые до сих пор ездят. Prius активно эксплуатируется в такси.

Toyota Camry

Camry — самая надежная Toyota современности. Семейный седан давно известен своей долговечностью и занимает первое место в рейтингах надежности. Как и у Prius, его гибридная установка беспроблемна.

Ранее мы сообщали , что Toyota объявила об амбициозном выходе в сегмент ультрароскошных и высокопроизводительных автомобилей, непосредственно нацеливаясь на Ferrari, Bentley и Rolls-Royce.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.