Самые доступные страны для экспатов в 2024 году — Finance.ua

Самые доступные страны для экспатов в 2024 году Сегодня 21:03 — Личные финансы

Самые доступные страны для экспатов в 2024 году

Люди переезжают за границу по многим причинам — чтобы избежать правительства, начать новую работу, быть ближе к семье или просто исследовать новую страну. Перед переездом следует учитывать не только стоимость жизни. Безопасность и другие соображения качества жизни также имеют первостепенное значение.

Издание Euronews со ссылкой на Numbeo составило рейтинг из четырех стран, где самые доступные места в Европе.

«Прежде чем переехать за границу, исследуйте, как местные жители относятся к экспатам и как вы можете этично поддерживать сообщества, к которым вы присоединяетесь. Изучение местного языка является очень хорошим первым шагом, тем более что вы можете начать еще до приезда в страну. Также познакомьтесь с местными обычаями. Это будет не только означать, что вы будете чувствовать себя более интегрированными, но и поможет убедиться, что вы случайно никого не обидите», — отметили авторы издания.

Черногория

Черногория может похвастаться средневековыми городами, ледяными ледниковыми озерами, вторым по глубине каньоном в мире и очень низкими ценами.

Numbeo дает стране рейтинг 39,4. Для сравнения, Швейцария — самая дорогая страна Европы — имеет индекс 101,1.

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Эти индексы представляют процент стоимости места по сравнению с Нью-Йорком, базовым уровнем поисковой системы. Таким образом, цены в Черногории составляют примерно 39,4% от цен в Нью-Йорке, тогда как цены в Швейцарии на 1,1% выше, чем в Большом Яблоке.

Цифровые кочевники могут подать заявку на двухлетнюю визу в Черногорию с возможностью продления на два года.

Аренда: Однокомнатная квартира в центре столицы в месяц: €545.

Португалия

Португалия с ее солнечными пляжами и шумными городами — самое популярное место для цифровых кочевников в Европе.

Numbeo дает Португалии оценку индекса стоимости жизни в 45,1.

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По схеме цифрового кочевника удаленные работники могут жить и работать в стране до 12 месяцев. Чтобы получить право, заявители должны зарабатывать не менее 3280 евро в месяц, что в четыре раза превышает минимальную зарплату в Португалии.

Однокомнатная квартира в центре столицы в месяц стоит €1413.

Хорватия

Солнечная Хорватия немного дороже Португалии с индексом 45,5. Но балканская страна все равно является недорогим вариантом для экспатов.

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В январе 2021 года Хорватия начала предлагать специальные визы цифровым работникам из-за пределов Европейского Союза, позволяя им оставаться до года и освобождая их от налога на прибыль.

Однокомнатная квартира в центре столицы будет стоить €682 в месяц.

Литва

Литва также популярна среди цифровых кочевников, особенно молодая столица Вильнюс, которая может похвастаться обилием коворкингов. Numbeo дает ему оценку 47,1.

Потенциальные эмигранты могут подать заявку на получение «национальной визы D», действительной до одного года.

Однокомнатная квартира в центре столицы будет стоить €743 в месяц.

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