Самые доступные страны для экспатов в 2024 году — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Самые доступные страны для экспатов в 2024 году

Личные финансы
14
Самые доступные страны для экспатов в 2024 году
Самые доступные страны для экспатов в 2024 году
Люди переезжают за границу по многим причинам — чтобы избежать правительства, начать новую работу, быть ближе к семье или просто исследовать новую страну. Перед переездом следует учитывать не только стоимость жизни. Безопасность и другие соображения качества жизни также имеют первостепенное значение.
Издание Euronews со ссылкой на Numbeo составило рейтинг из четырех стран, где самые доступные места в Европе.
«Прежде чем переехать за границу, исследуйте, как местные жители относятся к экспатам и как вы можете этично поддерживать сообщества, к которым вы присоединяетесь. Изучение местного языка является очень хорошим первым шагом, тем более что вы можете начать еще до приезда в страну. Также познакомьтесь с местными обычаями. Это будет не только означать, что вы будете чувствовать себя более интегрированными, но и поможет убедиться, что вы случайно никого не обидите», — отметили авторы издания.

Черногория

Черногория может похвастаться средневековыми городами, ледяными ледниковыми озерами, вторым по глубине каньоном в мире и очень низкими ценами.
Numbeo дает стране рейтинг 39,4. Для сравнения, Швейцария — самая дорогая страна Европы — имеет индекс 101,1.
Читайте также
Эти индексы представляют процент стоимости места по сравнению с Нью-Йорком, базовым уровнем поисковой системы. Таким образом, цены в Черногории составляют примерно 39,4% от цен в Нью-Йорке, тогда как цены в Швейцарии на 1,1% выше, чем в Большом Яблоке.
Цифровые кочевники могут подать заявку на двухлетнюю визу в Черногорию с возможностью продления на два года.
Аренда: Однокомнатная квартира в центре столицы в месяц: €545.

Португалия

Португалия с ее солнечными пляжами и шумными городами — самое популярное место для цифровых кочевников в Европе.
Numbeo дает Португалии оценку индекса стоимости жизни в 45,1.
Читайте также
По схеме цифрового кочевника удаленные работники могут жить и работать в стране до 12 месяцев. Чтобы получить право, заявители должны зарабатывать не менее 3280 евро в месяц, что в четыре раза превышает минимальную зарплату в Португалии.
Однокомнатная квартира в центре столицы в месяц стоит €1413.

Хорватия

Солнечная Хорватия немного дороже Португалии с индексом 45,5. Но балканская страна все равно является недорогим вариантом для экспатов.
Читайте также
В январе 2021 года Хорватия начала предлагать специальные визы цифровым работникам из-за пределов Европейского Союза, позволяя им оставаться до года и освобождая их от налога на прибыль.
Однокомнатная квартира в центре столицы будет стоить €682 в месяц.

Литва

Литва также популярна среди цифровых кочевников, особенно молодая столица Вильнюс, которая может похвастаться обилием коворкингов. Numbeo дает ему оценку 47,1.
Читайте также
Потенциальные эмигранты могут подать заявку на получение «национальной визы D», действительной до одного года.
Однокомнатная квартира в центре столицы будет стоить €743 в месяц.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.