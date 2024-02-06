Самые дорогие и самые дешевые квартиры в Чехии: сколько стоит купить в этом году — Finance.ua

Самые дорогие и самые дешевые квартиры в Чехии: сколько стоит купить в этом году Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Самые дорогие и самые дешевые квартиры в Чехии: сколько стоит купить в этом году

В начале прошлого года, по прогнозам экспертов, речь шла о том, что за год цены на квартиры в Чехии могут упасть в среднем на восемь процентов. Оптимистический сценарий даже предполагал снижение в среднем по стране на 14%.

Об этом рассказывает Об этом рассказывает zoznamzpravy.cz.

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Реальность оказалась гораздо более печальной для покупателей, чем прогнозы, которые SZ Byznys привел в прошлом году в сотрудничестве с сервером недвижимости Reality Čechy и ипотечным брокером Golem Finance.

Если год назад запрашиваемая цена средней чешской квартиры (70 квадратных метров) составляла 4,34 миллиона крон (173,6 тыс. евро), то через год она стала еще выше — 4,48 миллиона (179,2 тыс. евро).

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Где дороже всего и дешевле всего

В столице Средней Чехии, Южной Моравии, Градец Кралове, Либерце, Высочине и Карловых Варах цены выросли по сравнению с прошлым годом, в остальных регионах они снизились.

Средняя цена квартиры здесь за год снизилась на 10 тысяч евро, до 143,6 тыс. евро (3,59 млн крон).

Дороже всего купить жилье в Праге. Средняя цена квартиры на 70 квадратов — более 7 млн ​​крон (280 тыс. евро).

Самые дешевые квартиры в Устецком крае — 1,83 млн крон (73 тыс. евро).

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Если сравнить цены на квартиры с ценовым пиком, который пережила Чехия в апреле 2022 года, то цифры гораздо благоприятнее. В Пардубицком крае менее чем за два года средняя квартира подешевела более чем на 15% (то есть примерно на 600 тыс.), в Карловых Варах — на 13%, в Игоческих и Устецких — почти на 12%.

Квартиры в регионах

Стоимость жилья существенно отличается в разных частях Чехии. В среднем цены за квартиру в 70 кв. м такие:

Прага — 7,32 млн крон (292,8 тыс. евро);

Южноморавский край — 5,38 млн крон (215,2 тыс. евро);

Среднечешский край — 4,86 ​​млн крон (194,4 тыс. евро);

Краловоградецкий край — 4,45 млн крон (178 тыс. евро);

край Высочина — 4,18 млн крон (167,2 тыс. евро).

Либерецкий край — 3,89 млн крон (155,6 тыс. евро);

Южночешский край — 3,83 млн крон (153,2 тыс. евро);

Пльзенский край — 3,78 млн крон (151,2 тыс. евро);

Оломоуцкий край — 3,76 млн крон (150,4 тыс. евро);

Злинский край — 3,56 млн крон (143,6 тыс. евро);

Пардубицкий край — 3,5 млн крон (140 тыс. евро);

Карловарский край — 3,18 млн крон (127,2 тыс. евро);

Мораво-Силезский край — 2,54 млн крон (101,6 тыс. евро);

Устецкий край — 1,83 млн крон (73,2 тыс. евро).

По словам Либора Остатека, эксперта по ипотечному кредитованию Broker Trust и Golem Finance, на рынке очень мало объектов недвижимости. «На данный момент только около 36% — примерно треть — недвижимости, которая вышла на рынок в период между 2010 и 2012 годами, когда это был пик предложения», — говорит он.

«Предложение сравнительно небольшое, поэтому падение цен было не таким большим, как мы ожидали. 15 лет назад у нас было 100 000 объектов недвижимости на портале, сейчас у нас 40 000», говорит Михал Пих, генеральный директор сайта Reality Čechy.

По словам Милана Рочека из компании Dataligence, цены «замерзли» еще и потому, что между владельцами квартир и потенциальными покупателями разгорелась своеобразная битва. Их представления о цене не оправдались. После исторического опыта кризисных 2009−2012 годов значительная часть собственников решила не продавать и ждать.

Еще до наводнения Чехия была в приемлемом диапазоне по поводу наличия жилья. Но потом отношение выплаты ипотеки за среднюю квартиру к чистому доходу подскочило с 46 до нынешних 62%. При этом идеальным считается отдавать в ипотеку треть чистого дохода.

Ухудшению ситуации способствовала отмена налога на приобретение имущества. Четыре процента, уплаченные покупателем, исчезли из стоимости. В-третьих, ковид ослабил параметры предоставления ипотеки. А из-за ковидной паузы люди сэкономили огромные финансовые резервы.

В настоящее время резервы все еще находятся на текущих, сберегательных или срочных счетах. Но вскоре, по словам экспертов, они снова начнут заселяться в квартиры. «На инвесторов приходится примерно половина общего спроса на квартиры, и они сейчас практически не работают. Для многих инвесторов сейчас лучше положить деньги где-то на сберкнижку под 3,5,4 процента, чем вкладывать их в недвижимость, где у них проблемы с арендаторами», — считает Либор Остатек.

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