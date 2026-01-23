0 800 307 555
Самые дешевые способы утепления жилья

Личные финансы
66
Киев, Днепр, Одесса и другие города Украины оказались в эпицентре энергетического террора из-за российских обстрелов критической инфраструктуры, что привело к отсутствию света, воды и отопления в морозы до минус 15 °C.
Директор Центра исследования энергетики Александр Харченко подчеркнул, что это беспрецедентная в столице ситуация с энергетикой в ​​истории: «Сложнее ситуации с энергетикой в ​​Киеве не было. Никогда в мире не было атак по энергетике в минус 15 °C на город, в котором есть центральное отопление и которое было разрушено».

Самые дешевые способы утепления

Первый шаг — уплотнить окна и двери резиновыми или поролоновыми лентами (цена вопроса — от 29 грн за 6−9 м). Они мгновенно блокируют сквозняки, экономя до 20−30% тепла без лишних усилий. Уплотнение окон в типовой киевской квартире (4 окна) обойдется ориентировочно в 200 грн. Далее термопленки для окон, создающие эффект «третьего стекла», не давая мороза пробраться внутрь.
Еще одно бюджетное решение при наличии минимального или периодического отопления при восстановлении электроснабжения — фольгированные экраны за батареями, которые отражают тепло в комнату, поднимая температуру на 1−2°C. Стоит такая фольга от 117 грн. за лист 1 м², это ориентировочно до 500 грн. для четырех батарей.
Не забудьте о ковриках или пленке или картоне на пол (от 50 грн/м²) — холод идет снизу, а они создают барьер и добавляют уюта.
Есть также и более долгосрочные методы, но требующие привлечения специалистов и больших финансовых затрат. Это утепление стен минватой/пенопластом изнутри или балконов.
В солнечную погоду Минздрав советует дополнительно открывать шторы днем, впуская солнце и закрывать их ночью.
Читайте больше деталей в нашей статье:

Как можно дешево утеплить помещение и сохранить тепло

Мы ранее писали, что нужно знать о зарядке устройств в Пунктах несокрушимости. Пункты работают, чтобы каждый мог согреться, позвонить по телефону родным или подзарядить гаджеты.
Если ресурс генераторов ограничен, действуют правила.
Приоритет № 1 — это телефоны, павербанки и фонарики. Мы стремимся помочь как можно большему числу людей одновременно. Зарядка мощных станций (типа EcoFlow) — использование возможно от технических систем генератора или других резервных источников питания в конкретной точке.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
