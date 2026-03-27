Самые безопасные авто 2026 по результатам краш-тестов — рейтинг Сегодня 03:22 — Технологии&Авто

Поврежденные автомобили при ДТП на дороге

Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS), который проводит независимые краш-тесты в США, обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей в 2026 году. В него вошли около 40 моделей — от компактных седанов до крупных кроссоверов и пикапов, в разных ценовых сегментах.

Как оценивали

В рейтинг попали только те модели, которые получили наивысшее признание Top Safety Pick+.

Для этого автомобили должны отвечать сразу нескольким критериям:

высокие результаты краш-тестов;

эффективная работа электронных систем безопасности;

качественное освещение фар.

То есть одного только крепкого кузова недостаточно — оценивалась комплексная безопасность авто.

Лидеры среди автопроизводителей

В 2026 году в список вошли около 40 моделей.

Больше всего в рейтинге представлены авто концерна Hyundai-Kia — сразу 13 автомобилей получили самые высокие оценки безопасности.

Самые безопасные авто по классам

Компактные автомобили:

Kia K4;

Mazda 3;

Nissan Sentra.

Среднеразмерные автомобили:

Hyundai Sonata;

Тойота Camry.

Среднеразмерные премиальные автомобили:

Audi A5.

Большие премиальные авто:

Audi A6 e-tron;

Genesis G80.

Компактные кроссоверы:

Genesis GV60;

Honda ZR-V;

Hyundai Ioniq 5;

Hyundai Kona;

Hyundai Tucson;

Kia Sportage;

Mazda CX-30;

Mazda CX-50;

Subaru Forester.

Среднеразмерные кроссоверы:

Honda Passport;

Hyundai Ioniq 9;

Hyundai Santa Fe;

Kia EV9;

Kia Sorento;

Mazda CX-70;

Mazda CX-90;

Nissan Murano;

Nissan Pathfinder;

Subaru Ascent;

Subaru Outback.

Среднеразмерные премиальные кроссоверы:

Audi Q5/Q5 Sportback;

Audi Q6/Q6 Sportback;

BMW X3;

BMW X5;

Genesis GV70;

Genesis GV80;

Infiniti QX60;

Lexus NX.

Большие кроссоверы:

Rivian R1S;

Volvo EX90.

Пикапы:

Tesla Cybertruck.

среднее количество проблем на одно авто достигло самого высокого уровня с 2022 года. В то же время, наилучшие результаты, по оценке экспертов, демонстрирует Lexus. Ранее мы сообщали , что чем больше технологий появляется в автомобилях, тем чаще владельцы сталкиваются с неисправностями. Последнее исследование надежности от JD Power показало:

