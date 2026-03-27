Место для вашей рекламы

Самые безопасные авто 2026 по результатам краш-тестов — рейтинг

Поврежденные автомобили при ДТП на дороге
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS), который проводит независимые краш-тесты в США, обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей в 2026 году. В него вошли около 40 моделей — от компактных седанов до крупных кроссоверов и пикапов, в разных ценовых сегментах.

Как оценивали

В рейтинг попали только те модели, которые получили наивысшее признание Top Safety Pick+.
Для этого автомобили должны отвечать сразу нескольким критериям:
  • высокие результаты краш-тестов;
  • эффективная работа электронных систем безопасности;
  • качественное освещение фар.
То есть одного только крепкого кузова недостаточно — оценивалась комплексная безопасность авто.
Лидеры среди автопроизводителей

В 2026 году в список вошли около 40 моделей.
Больше всего в рейтинге представлены авто концерна Hyundai-Kia — сразу 13 автомобилей получили самые высокие оценки безопасности.

Самые безопасные авто по классам

Компактные автомобили:
  • Kia K4;
  • Mazda 3;
  • Nissan Sentra.
Среднеразмерные автомобили:
  • Hyundai Sonata;
  • Тойота Camry.
Среднеразмерные премиальные автомобили:
  • Audi A5.
Большие премиальные авто:
  • Audi A6 e-tron;
  • Genesis G80.
Компактные кроссоверы:
  • Genesis GV60;
  • Honda ZR-V;
  • Hyundai Ioniq 5;
  • Hyundai Kona;
  • Hyundai Tucson;
  • Kia Sportage;
  • Mazda CX-30;
  • Mazda CX-50;
  • Subaru Forester.
Среднеразмерные кроссоверы:
  • Honda Passport;
  • Hyundai Ioniq 9;
  • Hyundai Santa Fe;
  • Kia EV9;
  • Kia Sorento;
  • Mazda CX-70;
  • Mazda CX-90;
  • Nissan Murano;
  • Nissan Pathfinder;
  • Subaru Ascent;
  • Subaru Outback.
Среднеразмерные премиальные кроссоверы:
  • Audi Q5/Q5 Sportback;
  • Audi Q6/Q6 Sportback;
  • BMW X3;
  • BMW X5;
  • Genesis GV70;
  • Genesis GV80;
  • Infiniti QX60;
  • Lexus NX.
Большие кроссоверы:
  • Rivian R1S;
  • Volvo EX90.
Пикапы:
  • Tesla Cybertruck.
Ранее мы сообщали, что чем больше технологий появляется в автомобилях, тем чаще владельцы сталкиваются с неисправностями. Последнее исследование надежности от JD Power показало: среднее количество проблем на одно авто достигло самого высокого уровня с 2022 года. В то же время, наилучшие результаты, по оценке экспертов, демонстрирует Lexus.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
