Самые безопасные авто 2026 по результатам краш-тестов — рейтинг
Страховой институт безопасности дорожного движения (IIHS), который проводит независимые краш-тесты в США, обнародовал рейтинг самых безопасных автомобилей в 2026 году. В него вошли около 40 моделей — от компактных седанов до крупных кроссоверов и пикапов, в разных ценовых сегментах.
Как оценивали
В рейтинг попали только те модели, которые получили наивысшее признание Top Safety Pick+.
Для этого автомобили должны отвечать сразу нескольким критериям:
- высокие результаты краш-тестов;
- эффективная работа электронных систем безопасности;
- качественное освещение фар.
То есть одного только крепкого кузова недостаточно — оценивалась комплексная безопасность авто.
Лидеры среди автопроизводителей
В 2026 году в список вошли около 40 моделей.
Больше всего в рейтинге представлены авто концерна Hyundai-Kia — сразу 13 автомобилей получили самые высокие оценки безопасности.
Самые безопасные авто по классам
Компактные автомобили:
- Kia K4;
- Mazda 3;
- Nissan Sentra.
Среднеразмерные автомобили:
- Hyundai Sonata;
- Тойота Camry.
Среднеразмерные премиальные автомобили:
- Audi A5.
Большие премиальные авто:
- Audi A6 e-tron;
- Genesis G80.
Компактные кроссоверы:
- Genesis GV60;
- Honda ZR-V;
- Hyundai Ioniq 5;
- Hyundai Kona;
- Hyundai Tucson;
- Kia Sportage;
- Mazda CX-30;
- Mazda CX-50;
- Subaru Forester.
Среднеразмерные кроссоверы:
- Honda Passport;
- Hyundai Ioniq 9;
- Hyundai Santa Fe;
- Kia EV9;
- Kia Sorento;
- Mazda CX-70;
- Mazda CX-90;
- Nissan Murano;
- Nissan Pathfinder;
- Subaru Ascent;
- Subaru Outback.
Читайте также
Среднеразмерные премиальные кроссоверы:
- Audi Q5/Q5 Sportback;
- Audi Q6/Q6 Sportback;
- BMW X3;
- BMW X5;
- Genesis GV70;
- Genesis GV80;
- Infiniti QX60;
- Lexus NX.
Большие кроссоверы:
- Rivian R1S;
- Volvo EX90.
Пикапы:
- Tesla Cybertruck.
Ранее мы сообщали, что чем больше технологий появляется в автомобилях, тем чаще владельцы сталкиваются с неисправностями. Последнее исследование надежности от JD Power показало: среднее количество проблем на одно авто достигло самого высокого уровня с 2022 года. В то же время, наилучшие результаты, по оценке экспертов, демонстрирует Lexus.
Поделиться новостью
Также по теме
Водители в ЕС массово переходят на электромобили из-за роста цен на бензин
Tesla выпустит что-то «намного круче, чем минивэн» — Илон Маск
Искусственный интеллект не уничтожит рабочие места — исследование
Какие автомобили меньше всего обесцениваются за 5 лет
Sony отказывается от выпуска уже готовых электрокаров