Samsung разрешила самостоятельный ремонт телевизоров и мониторов — Finance.ua

Samsung разрешила самостоятельный ремонт телевизоров и мониторов 26.01.2024, 00:31 — Технологии&Авто

Samsung разрешила самостоятельный ремонт телевизоров и мониторов

Samsung расширила программу самостоятельного ремонта своих устройств, добавив в нее телевизоры, саундбары, мониторы и проекторы.

Теперь программа охватывает телевизоры Samsung 2023 года выпуска вместе с пультами ДУ, а также мониторы, выпущенные в течение прошлого года, проектор Freestyle второго поколения и некоторые саундбары. Запасные части к ним можно приобрести непосредственно у компании и ее партнеров.

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Еще в декабре Samsung добавила в программу самостоятельного ремонта складные смартфоны Galaxy Z Flip5 и Z Fold5. А в первой половине 2023 года компания добавила к ней смартфоны Galaxy S22 и ноутбуки Galaxy Book, присоединившиеся к другим продуктам серии Galaxy.

Samsung также расширили ассортимент запчастей для самостоятельного ремонта уже включенных в программу устройств. В список входят динамики, лотки для SIM-карт, боковые клавиши и клавиши громкости, дисплеи в сборе, заднее стекло и порты зарядки для телефонов и планшетов. Владельцы Galaxy Book также теперь могут самостоятельно починить динамики и вентилятор.

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Компания заявила, что для ремонта телевизоров и мониторов в большинстве случаев пользователям понадобятся только простые инструменты, такие как крестообразная отвертка. Пользователи смогут сами заменить детали, связанные с изображением, питанием, подключением Wi-Fi и звуком для различных типов дисплеев. Им также будет предоставлен доступ к руководствам по ремонту и деталям для некоторых саундбаров компании 2023 года выпуска.

В настоящее время партнер Samsung, компания Encompass Supply Chain Solutions, предлагает запчасти для дисплеев, саундбаров и телевизоров 2023 года выпуска, а также проектора Freestyle Gen 2. Список включает три модели телевизора The Frame, четыре интеллектуальных монитора серии M, два изогнутых монитора и ViewFinit S9.

В списке указаны устройства Galaxy, включая смартфоны начиная с S20 (включая S23 FE), Galaxy Tabs S7 Plus и S9, а также Galaxy Book и Book 2 (15-дюймовые стандартные модели, 13- и 15-дюймовые версии 360°). Также Samsung имеет многолетнее соглашение о партнерстве с iFixit.

Всего список поддерживаемых устройств содержит более 50 единиц, включая пополнение из 14 наименований.

Portaltele По материалам:

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