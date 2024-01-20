Samsung выпустила важное обновление для всех флагманов Galaxy — Finance.ua
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Samsung выпустила важное обновление для всех флагманов Galaxy

Технологии&Авто
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Samsung выпустила важное обновление для всех флагманов Galaxy
Samsung выпустила важное обновление для всех флагманов Galaxy
Компания Samsung начала распространение январского обновления безопасности для флагманских смартфонов. Новая сборка уже доступна владельцам устройств Galaxy S23, Galaxy S22 и Galaxy S21 в Европе.
Новые прошивки получили следующие номера сборников: S91xBXXS3BWL3, S90xBXXS7DWL3 и G99xBXXS9FWL9. Обновление весит около 400 МБ. В примечаниях к обновлению Samsung отмечает, что устранила одну критическую уязвимость и около 70 других проблем безопасности.
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Одна из самых серьезных уязвимостей была связана с процессом соединения Bluetooth. Она позволяла злоумышленникам подключиться к устройству жертвы без взаимодействия с ним. Еще один баг позволял пользователям Samsung DeX получить доступ к сообщениям других локальных пользователей.
Пока неясно, устранила ли Samsung проблему с выгоранием экранов. Ожидается, что обновление станет доступным всем пользователям Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, A54 и Note20 в ближайшее время.
По материалам:
iTechua
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