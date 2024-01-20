Samsung выпустила важное обновление для всех флагманов Galaxy — Finance.ua

Samsung выпустила важное обновление для всех флагманов Galaxy Сегодня 03:50 — Технологии&Авто

Samsung выпустила важное обновление для всех флагманов Galaxy

Компания Samsung начала распространение январского обновления безопасности для флагманских смартфонов. Новая сборка уже доступна владельцам устройств Galaxy S23, Galaxy S22 и Galaxy S21 в Европе.

Новые прошивки получили следующие номера сборников: S91xBXXS3BWL3, S90xBXXS7DWL3 и G99xBXXS9FWL9. Обновление весит около 400 МБ. В примечаниях к обновлению Samsung отмечает, что устранила одну критическую уязвимость и около 70 других проблем безопасности.

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Одна из самых серьезных уязвимостей была связана с процессом соединения Bluetooth. Она позволяла злоумышленникам подключиться к устройству жертвы без взаимодействия с ним. Еще один баг позволял пользователям Samsung DeX получить доступ к сообщениям других локальных пользователей.

Пока неясно, устранила ли Samsung проблему с выгоранием экранов. Ожидается, что обновление станет доступным всем пользователям Galaxy Z Fold5, Z Flip5, Z Fold4, Z Flip4, A54 и Note20 в ближайшее время.

iTechua По материалам:

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