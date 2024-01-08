Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED (видео) — Finance.ua
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Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED (видео)

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На мероприятии First Look во время технологической выставки CES в Лас-Вегасе компания Samsung представила первый в мире прозрачный экран MicroLED.
Об этом пишет Engadget.
Компания представила три экрана с разным дизайном. Два из них имели затемненное стекло, скрывающее объекты позади экрана, третий был полностью прозрачным и безрамочным.
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В двух демонстрационных образцах использовалось тонированное стекло, что позволяло игнорировать любые потенциальные объекты за панелями. Еще один вариант выглядел таким же прозрачным, как обычное стекло, но имел безрамочный дизайн.
Отображение контента на прозрачных MicroLED панелях выглядит почти как голограмма, парящая в воздухе.
По словам представителя Samsung, поскольку прозрачные дисплеи MicroLED имеют более высокую яркость по сравнению с прозрачными OLED-панелями, они также менее подвержены воздействию окружающего света.
Пока нет информации о том, сколько могут стоить такие дисплеи, и когда эта технология появится в розничных устройствах. По всей вероятности, они будут дорогими, учитывая цену непрозрачных MicroLED телевизоров Samsung.
По материалам:
Економічна Правда
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