Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото) — Finance.ua

Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото)
Компания Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book 4, состоящую из трех устройств: Book 4 Pro, Book 4 Ultra и Book 4 Pro 360. Гаджеты работают на процессорах Intel Core Ultra и получили функции искусственного интеллекта.
Об этом сообщила пресс-служба фирмы.
Core Ultra, которыми оснащены ноутбуки, имеют чиплетную архитектуру и совмещают центральный и графический процессоры, а также нейропроцессорный модуль. При этом Galaxy Book 4 Ultra получил дискретную графику от Nvidia. Во все варианты встроили чип безопасности Samsung Knox.
Для устройств заявлены сенсорные экраны AMOLED с технологией улучшения видимости и цвета изображения в условиях яркого освещения.
Функции ИИ разнообразны и позволяют, например, генерировать изображение с помощью модели Stable Diffusion и применять технологию DLSS, сглаживающую картинку в играх.
|Samsung Galaxy Book 4 Pro
|Samsung Galaxy Book 4 Pro 360
|Samsung Galaxy Book 4 Ultra
|Диагональ экрана
|14 или 16 дюймов
|16 дюймов
|Разрешение и соотношение сторон
|2880×1800 пикселей, 16:10
|2880×1800 пикселей, 16:10
|Процессор
|Intel Core Ultra 5/7
|Intel Core Ultra 5/7
|Графика
|Intel Arc
|Intel Arc
|Память
|16/32 ГБ оперативной + 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ SSD
|16/32 ГБ оперативной + 512 ГБ/1 ТБ SSD
|Батарея
|63 Вт·час (14″)76 Вт·год (16″)
|76 Вт·год
|Размеры
|31,2×22,3×1,1 см (14″)35,5×25×1,2 см (16″)
|35,5×25,2×1,2 см
|Вес
|1,23 кг (14″)1,56 кг (16″)
|1,66 кг
Продажа Galaxy Book 4 начнется в январе в Южной Корее, после чего ноутбуки будут постепенно становиться доступными и на других рынках. Цены пока неизвестны.
Поделиться новостью