Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото) — Finance.ua

Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото) 25.12.2023, 00:19 — Технологии&Авто

Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото), Фото: Samsung

Компания Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book 4, состоящую из трех устройств: Book 4 Pro, Book 4 Ultra и Book 4 Pro 360. Гаджеты работают на процессорах Intel Core Ultra и получили функции искусственного интеллекта.

Об этом сообщила пресс-служба фирмы.

Core Ultra, которыми оснащены ноутбуки, имеют чиплетную архитектуру и совмещают центральный и графический процессоры, а также нейропроцессорный модуль. При этом Galaxy Book 4 Ultra получил дискретную графику от Nvidia. Во все варианты встроили чип безопасности Samsung Knox.

Фото: Samsung

Для устройств заявлены сенсорные экраны AMOLED с технологией улучшения видимости и цвета изображения в условиях яркого освещения.

Функции ИИ разнообразны и позволяют, например, генерировать изображение с помощью модели Stable Diffusion и применять технологию DLSS, сглаживающую картинку в играх.

Samsung Galaxy Book 4 Pro Samsung Galaxy Book 4 Pro 360 Samsung Galaxy Book 4 Ultra Диагональ экрана 14 или 16 дюймов 16 дюймов Разрешение и соотношение сторон 2880×1800 пикселей, 16:10 2880×1800 пикселей, 16:10 Процессор Intel Core Ultra 5/7 Intel Core Ultra 5/7 Графика Intel Arc Intel Arc Память 16/32 ГБ оперативной + 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ SSD 16/32 ГБ оперативной + 512 ГБ/1 ТБ SSD Батарея 63 Вт·час (14″)76 Вт·год (16″) 76 Вт·год Размеры 31,2×22,3×1,1 см (14″)35,5×25×1,2 см (16″) 35,5×25,2×1,2 см Вес 1,23 кг (14″)1,56 кг (16″) 1,66 кг

Продажа Galaxy Book 4 начнется в январе в Южной Корее, после чего ноутбуки будут постепенно становиться доступными и на других рынках. Цены пока неизвестны.

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