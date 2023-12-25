Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото) — Finance.ua
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Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото)

Технологии&Авто
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Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото)
Samsung представила свои первые ИИ-ноутбуки (фото), Фото: Samsung
Компания Samsung представила линейку ноутбуков Galaxy Book 4, состоящую из трех устройств: Book 4 Pro, Book 4 Ultra и Book 4 Pro 360. Гаджеты работают на процессорах Intel Core Ultra и получили функции искусственного интеллекта.
Об этом сообщила пресс-служба фирмы.
Core Ultra, которыми оснащены ноутбуки, имеют чиплетную архитектуру и совмещают центральный и графический процессоры, а также нейропроцессорный модуль. При этом Galaxy Book 4 Ultra получил дискретную графику от Nvidia. Во все варианты встроили чип безопасности Samsung Knox.
Фото: Samsung
Фото: Samsung
Для устройств заявлены сенсорные экраны AMOLED с технологией улучшения видимости и цвета изображения в условиях яркого освещения.
Функции ИИ разнообразны и позволяют, например, генерировать изображение с помощью модели Stable Diffusion и применять технологию DLSS, сглаживающую картинку в играх.
Samsung Galaxy Book 4 ProSamsung Galaxy Book 4 Pro 360Samsung Galaxy Book 4 Ultra
Диагональ экрана14 или 16 дюймов16 дюймов
Разрешение и соотношение сторон2880×1800 пикселей, 16:102880×1800 пикселей, 16:10
ПроцессорIntel Core Ultra 5/7Intel Core Ultra 5/7
ГрафикаIntel ArcIntel Arc
Память16/32 ГБ оперативной + 256 ГБ / 512 ГБ / 1 ТБ SSD16/32 ГБ оперативной + 512 ГБ/1 ТБ SSD
Батарея63 Вт·час (14″)76 Вт·год (16″)76 Вт·год
Размеры31,2×22,3×1,1 см (14″)35,5×25×1,2 см (16″)35,5×25,2×1,2 см
Вес1,23 кг (14″)1,56 кг (16″)1,66 кг
Продажа Galaxy Book 4 начнется в январе в Южной Корее, после чего ноутбуки будут постепенно становиться доступными и на других рынках. Цены пока неизвестны.
По материалам:
Діло
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