Samsung готовится к возвращению в мир XR: новое устройство запланировано на 2025 год — Finance.ua

Samsung готовится к возвращению в мир XR: новое устройство запланировано на 2025 год 05.11.2024, 00:16 — Технологии&Авто

Samsung готовится к возвращению в мир XR: новое устройство запланировано на 2025 год

После успеха своего Gear VR почти десятилетней давности Samsung анонсирует возвращение к рынку смешанной и расширенной реальности (XR). Как отмечено в финансовом отчете компании за третий квартал, новое устройство XR может увидеть свет уже в 2025 году. Это устройство обещает тесную интеграцию в экосистему Samsung, что подчеркивает ее обновленную заинтересованность в развитии XR-технологий.

Такой шаг совпадает с общей тенденцией, поскольку недавно на Google Play Store появилась специальная категория для приложений XR . Это свидетельствует о растущем внимании к XR со стороны основных игроков рынка.

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Для разработки нового XR-устройства Samsung объединила усилия с Google и Qualcomm. На презентации серии Galaxy S24 в начале года компания объявила о своих планах по сотрудничеству с этими технологическими гигантами. Сообщается, что новое XR устройство будет работать на чипе Snapdragon XR2+ Gen 2 и может иметь 16 ГБ оперативной памяти, что обеспечит высокую производительность для приложений виртуальной реальности. Кроме того, устройство будет работать на Android 14 и будет иметь расширенные датчики для анализа окружения, возможно, даже для мониторинга здоровья пользователя.

Ожидается, что гарнитура будет оснащена микро-OLED дисплеем с высокой плотностью пикселей и повышенной яркостью, что создаст увлекательный визуальный опыт. Также возможно, что устройство получит функцию, подобную Persona Mode Apple Vision Pro, позволяя пользователям взаимодействовать с виртуальным миром на еще более высоком уровне.

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Ввиду растущей конкуренции со стороны таких гигантов, как Apple (с Vision Pro) и Meta (с серией Meta Quest), Samsung, вероятно, представит свое XR-устройство на событии Galaxy Unpacked в начале 2025 года, одновременно с выпуском серии Galaxy S25. Это позволит Samsung подчеркнуть интеграцию своего XR-устройства в экосистему Galaxy, создавая удобный и интуитивный опыт для пользователей Galaxy.

На фоне тенденции к созданию более легких AR-очков, совместимых со смартфонами, ходят слухи, что Samsung может представить AR-очки вместо полноразмерной гарнитуры. Такие очки станут незаменимым аксессуаром для пользователей смартфонов Galaxy и перенесут возможности смешанной реальности в повседневную жизнь.

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Кроме того, есть предположение, что Samsung может отказаться от брендирования Galaxy в своей новой серии S25, что может придать устройствам новый вид и ощущения. Также, в новой линейке может появиться модель S25 FE, которая будет бюджетной версией, получившей, возможно, название «Slim».

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