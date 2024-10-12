Смартфоны Samsung получат функцию открывания дверей одним прикосновением — Finance.ua
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Смартфоны Samsung получат функцию открывания дверей одним прикосновением

Технологии&Авто
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Смартфоны Samsung получат функцию открывания дверей одним прикосновением
Смартфоны Samsung получат функцию открывания дверей одним прикосновением, Фото: The Verge
Смартфоны Samsung со следующего года смогут разблокировать умные замки одним нажатием или совсем без нажатий, просто через приближение с помощью технологии UWB. Вместо этого функция разблокировки будет использоваться NFC.
Об этом пишет The Verge.
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Таким образом пользователи Samsung станут наравне с владельцами iPhone, которые уже имели возможность разблокировать умные замки без проблем.
Samsung будет поддерживать новый стандарт умного замка Aliro и добавит его к цифровому домашнему ключу Wallet.
Отключать замок можно даже без подключения к Интернету. Более того, пользователю даже не придется разблокировать телефон.
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Конечно, разблокировка через UWB в режиме hands-free будет работать только в том случае, если ваш телефон Samsung поддерживает UWB, а таких смартфонов немного (в общем-то только сложные модели плюс модели Ultra флагманской линейки Galaxy S).
Возможно, теперь у большего количества смартфонов появится поддержка UWB.
Стандарт Aliro разработан Альянсом стандартов подключения, той же организацией, стоящей по стандарту умного дома Matter.
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Как и над Matter, над Aliro работают Apple, Google, Samsung, а также крупные изготовители замков и чипов.
Ожидается, что первая спецификация стандарта будет опубликована на следующий год, после чего устройства Samsung начнут его поддерживать.
По материалам:
Мета
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