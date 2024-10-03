Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото) — Finance.ua
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Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото)

Фондовый рынок
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Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото)
Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото)
Компания Samsung скоро выпустит новый бюджетный смартфон Galaxy A16. Благодаря изданию saminsider мы уже знаем подробные характеристики и цены новинки.
Модель получит две версии: Galaxy A16 4G и Galaxy A16 5G. Устройства будут отличаться процессорами.
Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото)
В Европе Galaxy A16 5G будет работать на чипе Exynos 1330. В других регионах смартфон должен поставляться с процессором MediaTek Dimensity 6300. Что касается Galaxy A16 4G, то он получит SoC MediaTek Helio G99.
Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото)
Остальные спецификации для обоих вариантов идентичны: 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-дисплей на 90 Гц, 50-мегапиксельная основная камера, NFC, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с 25 Вт зарядкой.
Обе версии будут иметь 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Цена

Ожидается, что Samsung анонсирует гаджет в декабре. Galaxy A16 4G будет стоить €210, а Galaxy A16 5G — €240.
По материалам:
mezha.media
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