Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото) — Finance.ua

Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото) Сегодня 22:20 — Фондовый рынок

Samsung готовит к релизу Galaxy A16: цены (фото)

Компания Samsung скоро выпустит новый бюджетный смартфон Galaxy A16. Благодаря изданию saminsider мы уже знаем подробные характеристики и цены новинки.

Модель получит две версии: Galaxy A16 4G и Galaxy A16 5G. Устройства будут отличаться процессорами.

В Европе Galaxy A16 5G будет работать на чипе Exynos 1330. В других регионах смартфон должен поставляться с процессором MediaTek Dimensity 6300. Что касается Galaxy A16 4G, то он получит SoC MediaTek Helio G99.

Остальные спецификации для обоих вариантов идентичны: 6,7-дюймовый FHD+ Super AMOLED-дисплей на 90 Гц, 50-мегапиксельная основная камера, NFC, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч с 25 Вт зарядкой.

Обе версии будут иметь 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти с возможностью расширения с помощью карт microSD.

Цена

Ожидается, что Samsung анонсирует гаджет в декабре. Galaxy A16 4G будет стоить €210, а Galaxy A16 5G — €240.

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