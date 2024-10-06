TSMC и Samsung ведут переговоры с ОАЭ о создании крупных заводов по производству чипов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

TSMC и Samsung ведут переговоры с ОАЭ о создании крупных заводов по производству чипов

Фондовый рынок
9
TSMC и Samsung ведут переговоры с ОАЭ о создании крупных заводов по производству чипов
TSMC и Samsung ведут переговоры с ОАЭ о создании крупных заводов по производству чипов, Фото: Getty Images
Крупнейший в мире производитель чипов, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейский техгигант Samsung Electronics ведут переговоры с представителями властей ОАЭ о строительстве в стране мегазаводов по производству чипов.
Об этом сообщает CNBC.
Читайте также
Как рассказали в издании, топ-менеджеры TSMC недавно посетили страну Персидского залива, чтобы обсудить планы строительства заводских комплексов, сравнимых с некоторыми из крупнейших объектов компании на Тайване.
Между тем, компания Samsung Electronics, базирующаяся в Южной Корее, также рассматривает возможность инвестирования в строительство мощностей по производству микросхем в ОАЭ в ближайшие годы.
Высокопоставленные чиновники южнокорейской компании недавно посетили страну, чтобы изучить эту идею.
Читайте также
Впрочем, как отмечается, переговоры обеих компаний с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов все еще находятся «на ранних стадиях».
Стоит отметить, что TSMC и Samsung уже также провели обсуждение с официальными лицами США, обеспокоенными возможными поставками передовых чипов искусственного интеллекта с заводов в ОАЭ в Китай.
Согласно сообщению, ОАЭ наращивает усилия и инвестиции в развитие своей отечественной технологической отрасли, пытаясь создать свою позицию как глобальный центр передовых технологий и искусственный интеллект.
По материалам:
Букви
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.