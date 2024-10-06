TSMC и Samsung ведут переговоры с ОАЭ о создании крупных заводов по производству чипов — Finance.ua

TSMC и Samsung ведут переговоры с ОАЭ о создании крупных заводов по производству чипов
Крупнейший в мире производитель чипов, компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейский техгигант Samsung Electronics ведут переговоры с представителями властей ОАЭ о строительстве в стране мегазаводов по производству чипов.
Об этом сообщает CNBC.
Как рассказали в издании, топ-менеджеры TSMC недавно посетили страну Персидского залива, чтобы обсудить планы строительства заводских комплексов, сравнимых с некоторыми из крупнейших объектов компании на Тайване.
Между тем, компания Samsung Electronics, базирующаяся в Южной Корее, также рассматривает возможность инвестирования в строительство мощностей по производству микросхем в ОАЭ в ближайшие годы.
Высокопоставленные чиновники южнокорейской компании недавно посетили страну, чтобы изучить эту идею.
Впрочем, как отмечается, переговоры обеих компаний с официальными лицами Объединенных Арабских Эмиратов все еще находятся «на ранних стадиях».
Стоит отметить, что TSMC и Samsung уже также провели обсуждение с официальными лицами США, обеспокоенными возможными поставками передовых чипов искусственного интеллекта с заводов в ОАЭ в Китай.
Согласно сообщению, ОАЭ наращивает усилия и инвестиции в развитие своей отечественной технологической отрасли, пытаясь создать свою позицию как глобальный центр передовых технологий и искусственный интеллект.
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