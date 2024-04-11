Крупнейший в мире производитель чипов TSMC построит в США еще один завод — Finance.ua

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC построит в США еще один завод Сегодня 03:23 — Фондовый рынок

Крупнейший в мире производитель чипов TSMC построит в США еще один завод

Компания Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) получит от США субсидию в 6,6 млрд дол. на производство микрочипов в Финиксе, штат Аризона, а также до 5 млрд дол. в виде льготных кредитов.

Об этом сообщает Министерство торговли США, передает Reuters

TSMC должна увеличить запланированные инвестиции на 25 миллиардов долларов — до 65 миллиардов.

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Согласно предварительному соглашению, TSMC построит третий завод в Финиксе к 2030 году — в дополнение к двум предприятиям в штате, производство на которых, как ожидается, начнется в 2025 и 2028 годах.

Тайваньская компания будет производить самые передовые в мире полупроводники размером 2 нанометра на своем втором заводе в Аризоне.

Министр торговли США Джина Раймондо подчеркнула, что такие чипы критически важны для новых технологий, включая искусственный интеллект, а также для вооруженных сил.

Укрінформ По материалам:

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