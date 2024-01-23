Гендиректор OpenAI работает над созданием сети заводов по производству чипов — Finance.ua

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Гендиректор OpenAI работает над созданием сети заводов по производству чипов

Технологии&Авто
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Гендиректор OpenAI работает над созданием сети заводов по производству чипов
Гендиректор OpenAI работает над созданием сети заводов по производству чипов
Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, являющейся разработчиком ChatGPT, планирует вложить миллиарды долларов от мировых инвесторов в производство микросхем и создать сеть заводов по производству полупроводников.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что Альтман проводил переговоры с несколькими крупными потенциальными инвесторами для привлечения средств для строительства заводов по производству микросхем.
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По данным издания, среди компаний, участвовавших в переговорах, G42 Group, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта и базирующаяся в Абу-Даби, и японская холдинговая компания SoftBank Group Corp., специализирующаяся на телекоммуникационных технологиях.
По словам источников Bloomberg, OpenAI планирует сотрудничать с ведущими производителями микросхем, а сеть будущих заводов будет иметь глобальный масштаб.
«Переговоры между гендиректором OpenAI и инвесторами находятся на ранней стадии, и полный список привлеченных партнеров пока не известен», — пишет издание.
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В статье говорится, что Альтман обеспокоен тем, что по мере того, как искусственный интеллект становится все более распространенным, в мире может возникнуть дефицит микросхем. Кроме того, прогнозы производства микросхем, связанных с искусственным интеллектом, не соответствуют спросу.
«Строительство одного современного завода требует десятков миллиардов долларов, а создание сети таких мощностей займет годы. Только переговоры с G42 были сосредоточены на привлечении от 8 до 10 млрд долларов», — пишет Bloomberg.
Напомним, стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире.
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Недавно компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платных пользователей ChatGPT, где люди могут делиться персонализированными версиями популярного чат-бота. Впоследствии данный магазин позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях.
По материалам:
Діло
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