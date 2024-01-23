Гендиректор OpenAI работает над созданием сети заводов по производству чипов — Finance.ua

Гендиректор OpenAI работает над созданием сети заводов по производству чипов 23.01.2024, 00:31 — Технологии&Авто

Гендиректор OpenAI работает над созданием сети заводов по производству чипов

Сэм Альтман, генеральный директор компании OpenAI, являющейся разработчиком ChatGPT, планирует вложить миллиарды долларов от мировых инвесторов в производство микросхем и создать сеть заводов по производству полупроводников.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что Альтман проводил переговоры с несколькими крупными потенциальными инвесторами для привлечения средств для строительства заводов по производству микросхем.

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По данным издания, среди компаний, участвовавших в переговорах, G42 Group, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта и базирующаяся в Абу-Даби, и японская холдинговая компания SoftBank Group Corp., специализирующаяся на телекоммуникационных технологиях.

По словам источников Bloomberg, OpenAI планирует сотрудничать с ведущими производителями микросхем, а сеть будущих заводов будет иметь глобальный масштаб.

«Переговоры между гендиректором OpenAI и инвесторами находятся на ранней стадии, и полный список привлеченных партнеров пока не известен», — пишет издание.

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В статье говорится, что Альтман обеспокоен тем, что по мере того, как искусственный интеллект становится все более распространенным, в мире может возникнуть дефицит микросхем. Кроме того, прогнозы производства микросхем, связанных с искусственным интеллектом, не соответствуют спросу.

«Строительство одного современного завода требует десятков миллиардов долларов, а создание сети таких мощностей займет годы. Только переговоры с G42 были сосредоточены на привлечении от 8 до 10 млрд долларов», — пишет Bloomberg.

Напомним, стартап OpenAI, являющийся разработчиком ChatGPT, находится на начальной стадии переговоров о привлечении нового раунда финансирования с отметкой $100 млрд. В случае успеха OpenAI получит звание одного из самых дорогих стартапов в мире.

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Недавно компания OpenAI запустила онлайн-магазин GPT Store для платных пользователей ChatGPT, где люди могут делиться персонализированными версиями популярного чат-бота. Впоследствии данный магазин позволит пользователям зарабатывать деньги на своих творениях.

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