OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях — Finance.ua

OpenAI запретила использовать ее ИИ-инструменты в политических кампаниях Сегодня 23:16 — Финтех и Карты

Компания OpenAI обновила свои правила и запретила пользователям и разработчикам использовать ее инструменты в избирательных кампаниях и лоббировании.

Об этом пишет The Washington Post.

По словам газеты, такой шаг компания сделала на фоне беспокойств по поводу дезинформации, генерируемой искусственным интеллектом.

«Мы работаем над тем, чтобы предусмотреть и предотвратить соответствующие злоупотребления, такие как дипфейки, или чат-боты, выдающие себя за политиков», — говорится в сообщении OpenAI в блоге.

«Компания, которая создает популярного чат-бота ChatGPT, генератор изображений DALL-E и предоставляет технологии ИИ многим компаниям, включая Microsoft, заявила в понедельник в своем блоге, что не позволит людям использовать свои технологии для создания приложений для политических кампаний и лоббирования, чтобы препятствовать людям голосовать или распространять дезинформацию о процессе голосования.

OpenAI также заявила, что «в начале этого года» начнет добавлять встроенные водяные знаки — инструмент для обнаружения фотографий, созданных искусственным интеллектом — к изображениям, сделанным с помощью своего генератора изображений DALL-E", — пишет WP.

Политические партии годами использовали социальные сети для распространения ложной информации и влияния на избирателей. Но активисты, политики и исследователи ИИ выразили обеспокоенность тем, что чат-боты и генераторы изображений могут увеличить утонченность и объем политической дезинформации.

Меры OpenAI появились после того, как другие технологические компании также обновили свою избирательную политику, чтобы справиться с бумом ИИ. В декабре компания Google заявила, что ограничит тип ответов, которые дают ИИ-инструменты на вопросы, связанные с выборами. Компания также заявила, что потребует от политических кампаний, покупающих у нее рекламу, сообщать, когда они используют ИИ.

Материнская компания Facebook Meta также требует от политических рекламодателей сообщать, использовали ли они ИИ.

Економічна Правда По материалам:

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