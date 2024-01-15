OpenAI частично снял запрет на использование ChatGPT в военных целях — Finance.ua

OpenAI частично снял запрет на использование ChatGPT в военных целях Сегодня 22:18 — Технологии&Авто

OpenAI частично снял запрет на использование ChatGPT в военных целях

Компания OpenAI «незаметно» переформулировала правила относительно запрета использования своей продукции в военных целях, убрав пункт «использование в военных целях и для ведения военных действий».

Об этом сообщает The Intercept.

Как отмечается, до 10 января открывавшаяся в новой вкладке страница «Политика использования» OpenAI содержала запрет на «деятельность, которая имеет высокий риск физического ущерба, включая, в частности, «разработку оружия» и «военные действия». Этот четко сформулированный запрет на военное применение, на первый взгляд, исключает любое официальное использование государственным военным ведомством.

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В новой политике сохраняется запрет «использовать наши услуги для причинения вреда себе или другим» и приводится пример «разработки или использования оружия», но исчез полный запрет на использование «в военных целях и для ведения военных действий».

Обзор специальных ботов на базе ChatGPT, предложенный OpenAI, свидетельствует о том, что американские военные уже используют эту технологию для ускорения документооборота.

Эксперты, проанализировавшие изменения в политике компании, заявили, что OpenAI, похоже, молча ослабляет свою позицию против ведения бизнеса с военными.

Економічна Правда По материалам:

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