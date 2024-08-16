Японский SoftBank ведет переговоры с TSMC о партнерстве в ИИ-технологиях — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Японский SoftBank ведет переговоры с TSMC о партнерстве в ИИ-технологиях

Фондовый рынок
11
Японская компания SoftBank ведет переговоры с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейшим в мире производителем микросхем, о производстве чипов из ИИ. До него SoftBank вел провальные переговоры с Intel.
Об этом пишет FT.
По данным издания, это делается в целях сочетания дизайна чипов своей коронной компании Arm с производственным опытом ее последнего приобретения Graphcore. Исполнительный директор SoftBank Масаоши Сон планирует инвестировать миллиарды долларов в это дело и сделать новую компанию конкурентом Nvidia.
Читайте также
Сон для этого пытается привлечь средства технологических гигантов Google и Meta. В частности, последние должны оплатить предварительные заказы на чипы для ИИ. Первый прототип ИИ-чипа может быть создан за несколько месяцев.
Стоимость последнего предприятия Сона может достигать десятков миллиардов долларов, но люди, близкие к SoftBank, предупреждают, что назвать общую сумму необходимых инвестиций на данном этапе нереально. Исполнительный директор ознакомился с инвесторами из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов относительно плана, но, по их словам, ничего не было согласовано.
По материалам:
Speka
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.