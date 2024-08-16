Японский SoftBank ведет переговоры с TSMC о партнерстве в ИИ-технологиях — Finance.ua

Японский SoftBank ведет переговоры с TSMC о партнерстве в ИИ-технологиях Сегодня 03:21 — Фондовый рынок

Японская компания SoftBank ведет переговоры с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co, крупнейшим в мире производителем микросхем, о производстве чипов из ИИ. До него SoftBank вел провальные переговоры с Intel.

Об этом пишет FT.

По данным издания, это делается в целях сочетания дизайна чипов своей коронной компании Arm с производственным опытом ее последнего приобретения Graphcore. Исполнительный директор SoftBank Масаоши Сон планирует инвестировать миллиарды долларов в это дело и сделать новую компанию конкурентом Nvidia.

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Сон для этого пытается привлечь средства технологических гигантов Google и Meta. В частности, последние должны оплатить предварительные заказы на чипы для ИИ. Первый прототип ИИ-чипа может быть создан за несколько месяцев.

Стоимость последнего предприятия Сона может достигать десятков миллиардов долларов, но люди, близкие к SoftBank, предупреждают, что назвать общую сумму необходимых инвестиций на данном этапе нереально. Исполнительный директор ознакомился с инвесторами из Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов относительно плана, но, по их словам, ничего не было согласовано.

Speka По материалам:

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