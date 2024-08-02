В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте — Finance.ua

В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте Сегодня 10:31 — Мир

В Евросоюзе вступил в силу закон об искусственном интеллекте

В ЕС вступил в силу закон об искусственном интеллекте, который называют первым подобным регуляторным документом в мире.

Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Закон об искусственном интеллекте должен гарантировать безопасность и соблюдение основных прав граждан в процессе развития технологий искусственного интеллекта.

Закон предусматривает, что пользователей должны предупреждать о взаимодействии с чат-ботами, а не живым человеком, и обозначать контент, сгенерированный искусственным интеллектом. Системы ИИ, которые будут определены как рисковые, должны будут соблюдать дополнительные правила и обеспечивать человеческий надзор за «решениями» ИИ. Речь идет, в частности, об использовании технологии в рекрутинге, оценке возможности предоставления кредита и т. д.

Также прописывается запрет на системы ИИ, представляющие угрозу фундаментальным правам, в том числе такие, которые могут использоваться для манипулирования поведением, позволяют создание «социального рейтинга» государственными органами или компаниями.

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Биометрические системы могут запрещать для некоторых типов использования, в частности, системы распознавания эмоций на рабочем месте, а также системы, категоризирующие лиц или обеспечивающие биометрическую идентификацию в реальном времени в интересах служб правопорядка, кроме некоторых исключений.

Документ предусматривает, что до 2 августа 2025 г. страны-члены должны определить орган в национальной системе, который будет осуществлять надзор за соблюдением данного законодательства.

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На уровне ЕС это будет Офис по искусственному интеллекту (AI Office), а также три совещательных органа — Европейское правление по вопросам ИИ (European Artificial Intelligence Board), совет независимых экспертов, который может подавать сигналы о рисках, которые заметил, а также совещательный форум, включающий широкий круг заинтересованных сторон. Штрафы для компаний за игнорирование требований законодательства могут достигать 7% от глобального годового оборота, за предоставление неточной информации — до 1,5%.

Большинство правил начнут применяться со 2 августа 2026 года, а запрет систем ИИ, которые считают неприемлемым риском — уже через шесть месяцев. Правила относительно так называемых моделей ИИ общего назначения начнут применяться через 12 месяцев.

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