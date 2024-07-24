Искусственный интеллект заменит офисных работников уже в 2025 году, — прогноз — Finance.ua
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Искусственный интеллект заменит офисных работников уже в 2025 году, — прогноз

Технологии&Авто
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Искусственный интеллект заменит офисных работников уже в 2025 году, — прогноз
Искусственный интеллект заменит офисных работников уже в 2025 году, — прогноз
CapGemini, ведущая компания в сфере технологических услуг, сообщила, что крупные предприятия планируют внедрить систему искусственного интеллекта с множественными агентами уже со следующего года.
Согласно исследованию, 96% организаций в мире уже обсуждают генеративный искусственный интеллект. Только 39% компаний решили «подождать и посмотреть», что показывает большой потенциал этой технологии для повышения производительности и инноваций, пишет Interesting Engineering.

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Системы с множественными агентами предполагают то, что «агенты общаются с агентами». Эти ИИ агенты имеют специальные навыки и данные, которые помогают им сотрудничать и принимать решения самостоятельно. Capgemini ожидает, что такие системы начнут появляться уже в следующем году.
Отчет также показывает, что крупные компании скорее внедряют генеративный ИИ, чем малые. В США эта технология внедряется наиболее активно. 83% опрошенных считают чат-боты самым актуальным применением генеративного ИИ, а 70% верят, что это повысит эффективность работы, позволяя сосредоточиться на стратегии.
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Кроме того, 69% руководителей видят в ИИ потенциал для создания новых ролей, таких как аудиторы ИИ и этики. Однако 51% потребителей обеспокоены непрозрачностью использованных данных для обучения ИИ. Поэтому отчет Capgemini рекомендует строить стратегическую и операционную архитектуру для успешного внедрения ИИ и предлагает человекоцентрический подход для завоевания доверия пользователей.
По материалам:
noworries
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