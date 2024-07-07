Как искусственный интеллект меняет банковскую сферу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как искусственный интеллект меняет банковскую сферу

Технологии&Авто
0
Как искусственный интеллект меняет банковскую сферу
Как искусственный интеллект меняет банковскую сферу
У UBS наблюдаются изменения во взаимодействии между клиентами и сотрудниками банков, которые произошли благодаря искусственному интеллекту.
Об этом рассказала президент UBS Switzerland Сабина Келлер-Буссе, пишет Reuters.
Читайте также
Она сравнила эти изменения с тем, как пациенты идут к врачу, воображая себе картину своей болезни, а клиенты используют искусственный интеллект, чтобы придумать идеи, которые затем предлагают банку.
«В нашей области это также произойдет, поскольку благодаря ChatGPT появится больше данных. Мы должны знать, что наши клиенты используют его», — предупредила она во время форума Point Zero в Цюрихе.
Швейцарский банк интегрирует искусственный интеллект в услуги и продукты, которые он предлагает своим клиентам, запустив в прошлом году пилотный проект мгновенного кредитования, ориентированный на малые и средние компании, которые часто испытывают потребность в ликвидности.
Читайте также
По словам Сабины Келлер-Буссе, эта услуга позволяет обойти кредитных специалистов и ускорить процесс получения относительно стандартного продукта.
«Это только начало того, что мы увидим», — отметила она.

Как заработать с помощью искусственного интеллекта

По материалам:
mezha.media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.