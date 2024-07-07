Как искусственный интеллект меняет банковскую сферу — Finance.ua

Как искусственный интеллект меняет банковскую сферу Сегодня 05:20 — Технологии&Авто

Как искусственный интеллект меняет банковскую сферу

У UBS наблюдаются изменения во взаимодействии между клиентами и сотрудниками банков, которые произошли благодаря искусственному интеллекту.

Об этом рассказала президент UBS Switzerland Сабина Келлер-Буссе, пишет Reuters.

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Она сравнила эти изменения с тем, как пациенты идут к врачу, воображая себе картину своей болезни, а клиенты используют искусственный интеллект, чтобы придумать идеи, которые затем предлагают банку.

«В нашей области это также произойдет, поскольку благодаря ChatGPT появится больше данных. Мы должны знать, что наши клиенты используют его», — предупредила она во время форума Point Zero в Цюрихе.

Швейцарский банк интегрирует искусственный интеллект в услуги и продукты, которые он предлагает своим клиентам, запустив в прошлом году пилотный проект мгновенного кредитования, ориентированный на малые и средние компании, которые часто испытывают потребность в ликвидности.

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По словам Сабины Келлер-Буссе, эта услуга позволяет обойти кредитных специалистов и ускорить процесс получения относительно стандартного продукта.

«Это только начало того, что мы увидим», — отметила она.

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