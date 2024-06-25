Немецкий банк привлечет искусственный интеллект в выборе инвестиций — Finance.ua

Немецкий банк привлечет искусственный интеллект в выборе инвестиций Сегодня 05:11 — Фондовый рынок

Немецкий банк привлечет искусственный интеллект в выборе инвестиций

Немецкий Baader Bank выходит на рынок биржевых фондов со стратегией, использующей искусственный интеллект для выбора акций.

Об этом сообщает Financial Times.

Подразделение по управлению инвестициями банка Baader планирует запустить усиленный искусственным интеллектом фонд акций еврозоны.

Отмечается, что биржевой инвестиционный фонд будет торговаться на бирже Xetra во Франкфурте.

Данный фонд станет первым в Европе, который столь сильно полагается на ИИ при выборе акций.

Модель была разработана компанией, специализирующейся на инвестициях с искусственным интеллектом Ultramarin, для прогнозирования избыточной ежемесячной доходности для каждой акции в инвестиционной среде акций еврозоны.

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Ultramarin также разрабатывает биржевые индексные фонды на основе искусственного интеллекта, ориентированные на глобальные и американские акции, и ее технология уже доступна в трех фондах.

Ожидается, что инвестиционный фонд будет запущен в этом месяце, ведь он все еще ожидает одобрения финансового регулятора Германии.

Сообщается, что окончательное решение о том, следует ли включать ценную бумагу в портфель фонда, должен принимать человек.

Економічна Правда По материалам:

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