Samsung заменяет настройки смартфонов искусственным интеллектом — Finance.ua

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Samsung заменяет настройки смартфонов искусственным интеллектом

Технологии&Авто
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Samsung заменяет настройки смартфонов искусственным интеллектом
Samsung заменяет настройки смартфонов искусственным интеллектом
По данным корейского издания ET News, Samsung планирует убрать традиционный раздел настроек в будущих смартфонах и заменить его искусственным интеллектом (ИИ).
Компания считает, что ИИ сможет автоматически менять настройки устройства в зависимости от поведения пользователя, предусматривать его действия и реагировать на голосовые или текстовые запросы.
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Это позволит упростить и ускорить взаимодействие с телефоном, поскольку пользователям не нужно будет самостоятельно искать нужные настройки в меню.
В настоящее время Samsung уже использует голосовой помощник Bixby для изменения настроек, но для этого нужно активировать эту функцию. Новая система, основанная на ИИ, обещает быть более интуитивной и удобной в использовании.
По материалам:
iTechua
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