Samsung заменяет настройки смартфонов искусственным интеллектом — Finance.ua

Samsung заменяет настройки смартфонов искусственным интеллектом Сегодня 05:34 — Технологии&Авто

Samsung заменяет настройки смартфонов искусственным интеллектом

По данным корейского издания ET News, Samsung планирует убрать традиционный раздел настроек в будущих смартфонах и заменить его искусственным интеллектом (ИИ).

Компания считает, что ИИ сможет автоматически менять настройки устройства в зависимости от поведения пользователя, предусматривать его действия и реагировать на голосовые или текстовые запросы.

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Это позволит упростить и ускорить взаимодействие с телефоном, поскольку пользователям не нужно будет самостоятельно искать нужные настройки в меню.

В настоящее время Samsung уже использует голосовой помощник Bixby для изменения настроек, но для этого нужно активировать эту функцию. Новая система, основанная на ИИ, обещает быть более интуитивной и удобной в использовании.

iTechua По материалам:

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