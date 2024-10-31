Samsung больше не будет выпускать смартфоны Galaxy — Finance.ua

Samsung больше не будет выпускать смартфоны Galaxy 31.10.2024, 01:09 — Технологии&Авто

Samsung больше не будет выпускать смартфоны Galaxy

На фоне историй о том, как Samsung конкурирует с iPhone, в новом отчете утверждается, что компания рассматривает возможность ребрендинга.

Об этом сообщает Tom’s Guide.

Стало известно, что Samsung изучает возможность ребрендинга флагманских смартфонов Galaxy. Это неожиданный, но возможно необходимый для компании шаг. У Samsung есть пять линеек смартфонов — Z, S, A, M и F — под эгидой Galaxy, при этом Z и S зарезервированы для флагманских устройств. И это не говоря уже обо всех продуктах под маркой Galaxy, включая планшеты Tab S10, наушники Buds 3 Pro, умные часы Watch 7 и смарткольцо Galaxy Ring.

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Как отмечается в отчете, сочетание высококлассных, среднебюджетных и бюджетных устройств может помешать флагманским устройствам выделиться, поскольку, наверное, молодая аудитория считает Galaxy не лучшими продуктами по сравнению с iPhone.

Samsung также часто обвиняют в копировании Apple, когда дело касается новых функций в телефонах серии S. С падающими продажами Z Fold 6 и Z Flip 6, складных устройств, которых Apple даже не предлагает, руководители компании даже извинились в начале этого месяца за то, что аппараты не были более инновационными.

Из отчета E-Today неясно, как далеко продвинулся возможный ребрендинг в дорожной карте Samsung. Инсайдер отрасли прокомментировал корейскому изданию: «Samsung также отдает себе отчет в необходимости нового бренда, поэтому существует высокая вероятность его запуска».

Возможно, Galaxy S25 Ultra выйдет в январе следующего года под этим именем, но будущие устройства серии S или серии Z, вероятно, будут выпущены под новой маркой.

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