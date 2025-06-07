Samsung добавит ИИ-технологии Perplexity в свои продукты — Finance.ua
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Samsung добавит ИИ-технологии Perplexity в свои продукты

Технологии&Авто
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Samsung добавит ИИ-технологии Perplexity в свои продукты
Samsung добавит ИИ-технологии Perplexity в свои продукты
Samsung находится на финальной стадии заключения крупной сделки с Perplexity AI, которая предусматривает внедрение поисковых технологий стартапа в экосистему устройств компании.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
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Компании ведут переговоры о предварительной установке программы и ассистента Perplexity на новых устройствах Samsung, а также интеграции поисковых функций стартапа в браузер Samsung.
Обсуждается возможность использования технологий Perplexity в виртуальном ассистенте Bixby.
Samsung планирует объявить об интеграции Perplexity уже в этом году, чтобы сделать сервис одним из стандартных помощников в линейке Galaxy S26, запланированной на первую половину 2026 года. Окончательные детали сделки еще не согласованы и могут измениться.
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Samsung также планирует стать одним из крупнейших инвесторов в новом раунде финансирования Perplexity, который по данным Bloomberg News привлечет $500 млн при оценке стартапа в $14 млрд, пишет издание.
Переговоры о партнерстве между компаниями начались раньше в этом году, а недавно стороны провели встречи в Южной Корее, что приблизило их к сделке.
Кроме этого, Samsung и Perplexity рассматривают возможность создания операционной системы с элементами ИИ и приложения для AI-агентов, которые будут использовать функции Perplexity и других ассистентов.
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Apple также проявляет интерес к сотрудничеству с Perplexity, рассматривая стартап как альтернативу Google Search и ChatGPT для интеграции в Siri, сообщило Bloomberg News.
Вице-президент Apple по сервисам Эдди Кью отметил, что компанию поразили достижения Perplexity, и переговоры с ними уже начаты.
Однако неясно, как партнерство Perplexity с Samsung, одним из главных конкурентов Apple, может повлиять на эти планы.
По материалам:
Forbes.ua
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