Для чего в камерах Samsung Galaxy S26 будут использовать чернила — Finance.ua

Для чего в камерах Samsung Galaxy S26 будут использовать чернила Сегодня 04:10 — Фондовый рынок

Для чего в камерах Samsung Galaxy S26 будут использовать чернила

Во флагманском смартфоне Galaxy S26 Samsung планирует сразу несколько технических изменений в камерах. Одно из них — уменьшение толщины модулей за счет использования струйной печати вместо традиционных светозащитных пленок.

Как сообщает The Elec , подразделение Samsung Electro-Mechanics внедрит в конструкцию модулей матовые чернила, которые будут наноситься на внутреннюю часть корпуса камеры, так называемую реберную поверхность, которая находится между линзой и корпусом.

Эта часть отвечает за фиксацию линзы, но также может стать причиной переотражения света, что приводит к появлению бликов и артефактов. Матовая печать выступит в роли светоблокировщика, уменьшая эти искажения и одновременно снижая высоту модуля.

Технология основана на патенте, представленном Samsung еще в 2018 году, и по данным источника, она будет применена в линейке Galaxy S26.

Также известно, что компания работает над другими экспериментальными решениями, в частности тестирует модульные камеры, которые могут крепиться с помощью магнитов или RFID, а Galaxy S26 Ultra может получить объектив со сменной диафрагмой.

УНІАН По материалам:

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