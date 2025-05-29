Для чего в камерах Samsung Galaxy S26 будут использовать чернила — Finance.ua

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Для чего в камерах Samsung Galaxy S26 будут использовать чернила

Фондовый рынок
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Для чего в камерах Samsung Galaxy S26 будут использовать чернила
Для чего в камерах Samsung Galaxy S26 будут использовать чернила
Во флагманском смартфоне Galaxy S26 Samsung планирует сразу несколько технических изменений в камерах. Одно из них — уменьшение толщины модулей за счет использования струйной печати вместо традиционных светозащитных пленок.
Как сообщает The Elec, подразделение Samsung Electro-Mechanics внедрит в конструкцию модулей матовые чернила, которые будут наноситься на внутреннюю часть корпуса камеры, так называемую реберную поверхность, которая находится между линзой и корпусом.
Эта часть отвечает за фиксацию линзы, но также может стать причиной переотражения света, что приводит к появлению бликов и артефактов. Матовая печать выступит в роли светоблокировщика, уменьшая эти искажения и одновременно снижая высоту модуля.
Технология основана на патенте, представленном Samsung еще в 2018 году, и по данным источника, она будет применена в линейке Galaxy S26.
Также известно, что компания работает над другими экспериментальными решениями, в частности тестирует модульные камеры, которые могут крепиться с помощью магнитов или RFID, а Galaxy S26 Ultra может получить объектив со сменной диафрагмой.
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По материалам:
УНІАН
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