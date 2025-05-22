Как разблокировать телефон: советы (Samsung, Xiaomi, iPhone) — Finance.ua

Как разблокировать телефон: советы (Samsung, Xiaomi, iPhone) Сегодня 21:33 — Личные финансы

Как разблокировать телефон: советы (Samsung, Xiaomi, iPhone)

В телефонах есть несколько типов блокировки, поэтому нужно сначала определить эти типы блокировок.

Типы: экранный пароль; блокировка с помощью IMEI и блокировка через производителя (Find My Device, iCloud).

К примеру, на смартфонах Samsung следует использовать Find My Mobile, на iPhone — функцию «Локатор» в iCloud. Но новые прошивки поддерживают разблокировку через особые инструменты производителя.

Использование аккаунта Google для разблокировки:

введите несколько раз неверный пароль;

когда появится кнопка «Забыли пароль?», нажмите на нее;

войдите в свой аккаунт Google.

Можно сбросить пароль на Android через заводские настройки:

войдите в Recovery Mode (зависит от модели телефона);

выберите пункт «Wipe data/factory reset»;

согласуйте действие.

Если забыли графический ключ

Графический ключ можно сбросить через Google или заводские настройки, то есть воспользоваться методами, перечисленными выше. Если ничего не помогает, необходимо обратиться в официальный сервисный центр производителя вашего гаджета.

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Samsung

Телефоны Samsung могут не распознавать пин-код, пароль или графический ключ. В таком случае потребуется принудительная перезагрузка гаджета. При этом необходимо одновременно зажать кнопку Power Volume Down. Через 10 секунд произойдет перезагрузка устройства.

Если на экране остается меню, клавиши не были зажаты в течение нужного времени. Когда телефон начнет включаться, выполняем нажатие и удерживание клавиш. Их сочетание зависит от модели смартфона:

Power+Home+Volume Up;

Power+Volume Up+Bixby;

Power+Volume Up.

После появления на экране названия модели кнопку Power отпускают, а остальное держат в течение 10 секунд. На экране появится текстовое меню. Это режим Recovery. Чтобы выбрать Wipe data/factory reset, нажмите кнопку Volume Down. Если пользователь решил отказаться от сброса, необходимо перейти к пункту Reboot system now.

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Это приведет к перезагрузке телефона. Чтобы подтвердить сброс, необходимо нажать кнопку Power, далее — Yes — Delete all user data. Появится запрос на подтверждение, необходимо выбрать утвердительный ответ и нажать Power.

После удаления данных на экране появится главное меню. Нажмите Power, выбрать Reboot system now. Смартфон будет перегружаться, это может занять длительное время.

Xiaomi

Самый простой способ разблокировать телефоны Xiaomi — использование аккаунта Google. Он будет действенным при наличии синхронизации гаджета и Google. Прошивка при этом должна быть не ниже MIUI 8. Работает такой метод аналогично со смартфонами других производителей.

Также для разблокировки используют сервисы компании. При первом включении смартфона происходит автоматическое создание аккаунта. Для разблокировки необходимо:

Загрузить на ПК приложение Mi Unlock. Подключите заблокированный телефон и компьютер с помощью USB. В программе зайти в Mi-аккаунт. Отключить устройство одновременно, зажав кнопки Power и Volume Down. Перейти в режим Fastboot. Подключите смартфон к ПК повторно, нажмите клавишу Unblock. После этого можно использовать гаджет, блокировка отсутствует. При этом все данные останутся в безопасности.

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iPhone

После девятикратного ввода неверного пароля происходит отключение устройства, его блокировка и дезактивация. В таком случае данные из памяти удаляются.

Соединяем айфон и ПК кабелем. Включаем iTunes. Нажимаем и отпускаем кнопку Volume Up, затем Volume Down. Зажимаем боковую клавишу. Появится окно, где выбираем «Восстановить телефон». Соглашаемся с предложением воспользоваться резервными копиями системы

Для телефона Huawei лучше воспользоваться функцией Find My Device. Если же вы владелец OPPO и Realme, обратитесь в сервисный центр для сброса настроек.

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