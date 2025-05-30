Samsung обновляет флагманы: стартовала бета One UI 8 на Android 16 — Finance.ua

Samsung обновляет флагманы: стартовала бета One UI 8 на Android 16
Samsung приступила к развертыванию бета-версии прошивки One UI 8, созданной на базе Android 16, для смартфонов серии Galaxy S25. Первыми доступ к тестированию получили пользователи в Южной Корее, Германии, Великобритании и США.
Об этом сообщает SamMobile.
Чтобы присоединиться к тестированию, необходимо:
- скачать приложение Samsung Members из Galaxy Store;
- войти в свой аккаунт Samsung;
- выбрать приложение One UI 8 Beta Program.
После этого пользователь получит возможность установить обновление. На первом этапе программа открыта только для моделей Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra в четырех странах.
Кроме того, SamMobile также пишет, что Samsung обнародовала список изменений, которые пользователи смогут увидеть в One UI 8. Среди изменений есть улучшение в производительности, например легче загрузки файлов и их обмен через Quick Share, обновленное меню интернет-соединения, больше опций для подключения внешних мониторов через Samsung Dex и улучшенное отображение двух приложений на одном экране смартфона.
Samsung также обновила функции напоминаний, представив новый интерфейс и упростив процесс их создания, включая интеграцию в приложение «Календарь». Кроме того, приложение «Камера» получило новую возможность: свайп вверх или вниз будет открывать быстрые настройки.
В One UI 8 появились усовершенствованные безопасные папки, куда можно добавлять приложения для скрытия их уведомлений при блокировке смартфона. Такие папки можно полностью скрыть и зашифровать.
Хотя на этот раз обновления интерфейса не было, в общем One UI 8 получила много улучшений.
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