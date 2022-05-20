Сальвадор, ставший первой страной в мире, где Bitcoin признана официальной валютой, пострадал от его падения — Finance.ua

Сальвадор, ставший первой страной в мире, где Bitcoin признана официальной валютой, пострадал от его падения

Сальвадор, ставший первой страной в мире, где Bitcoin признана официальной валютой, пострадал от его падения

Центральноамериканская страна Сальвадор пострадала от того, что признала у себя Bitcoin официальной валютой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что страна покупала Bitcoin с сентября 2021 года, а также планировала создать хаб для майнинга на основе вулканической энергии и выпустить первую суверенную облигацию, связанную с Bitcoin. Однако сейчас из-за обвала криптовалют в течение последних двух недель стоимость государственных активов Сальвадора уменьшилась на треть.

Также у страны есть и другие проблемы — глобальные расходы Сальвадора на займы растут, а уже скоро она должна погасить большой долг. Однако падение криптовалюты закрыло несколько возможностей выйти из кризиса, в том числе благодаря Bitcoin-облигациям, которые сейчас отложили.

Старший экономист Центральноамериканского института фискальных исследований, специализирующийся на Сальвадоре, Рикардо Кастанеда отметил, что «проблемы правительства не возникли из-за Bitcoin, однако из-за него они ухудшились. Bitcoin перестал быть решением, а стал частью проблемы».

Справка Finance.ua:

Bitcoin упал на 45% с момента принятия его Сальвадором в качестве официальной валюты и на 26% от своего максимума в мае, поскольку криптовалютные активы использовали в условиях рискованной инвестиционной среды.

экономист и основатель HS Dent Publishing Гарри Дент прогнозирует крах Bitcoin до 3 тысяч долларов, прежде чем он взлетит до 500 тысяч долларов во время следующего глобального бума;



кстати, Комиссия по ценным бумагам и биржам Нигерии (SEC) опубликовала новые правила регулирования криптовалют, в которых классифицировала их как ценные бумаги.



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