Какую криптовалюту купить, чтобы не «прогореть»: формула сбалансированного криптопортфеля — Finance.ua

Какую криптовалюту купить, чтобы не «прогореть»: формула сбалансированного криптопортфеля

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Какую криптовалюту купить, чтобы не «прогореть»: формула сбалансированного криптопортфеля

Несмотря на то, что мы слышали о Bitcoin еще в 2012 году, рынок криптовалют сейчас только развивается и находится на первом, инфраструктурном, уровне.



Сейчас идет построение Blockchain. А инвесторы в свою очередь пытаются понять, каким должен быть правильный алгоритм работы с криптовалютами и как он будет работать.

По его словам, все идет к тому, что человечество полностью перейдет в цифровой мир к 2030-2035 годам.

Рынок NFT начал набирать обороты в 2021 году, однако уже сейчас в него было проинвестировано около 11 млрд долларов. В настоящее время значительную часть рынка занимают метамиры и создание разного вида цифровых площадок.

«Сама идея создания метавселенной интересна, но тот этап развития, который достигнут сейчас, очень примитивный — ему еще есть куда расти», — отметил эксперт.

По словам Пацана, важно понимать, что NFT — это не картинка, а код.

«То есть фактически вы приобретаете код, который дает вам доступ к закрытому комьюнити или в метапространство. Фактически с помощью этого кода вы получаете доступ к тому, чего не имеют другие, кто не приобрел невзаимозаменяемый токен. Отличный пример — CryptoPunks или Bored Ape Yacht Club. Последний создал NFT, чтобы продавать доступ в закрытый яхт-клуб. Однако потом эта метавселенная так выросла, что в настоящее время компания продает один свой NFT в среднем за 300 тыс. долларов», — рассказал Пацан.

Каким должен быть криптовалютный портфель инвестора

«Что касается портфеля, то у нас есть Bitcoin как цифровое золото и Ethereum как цифровая нефть. Это основные криптовалюты, которые я советую рассматривать — 40% на 40%. Еще 10% — это инвестиции в цифровое хранение, я бы сюда отнес Filecoin. Остальные 10% — в разные протоколы, как Solana, Polkadot, Atom. Это такие только развивающиеся активы. Возможно, они когда-нибудь вытеснят Ethereum, тогда их долю следует увеличивать. Вот таким может быть стабильный инвестпортфель, насколько он может быть стабилен с криптовалютами. Ведь крипта — очень высокорисковый актив», — заметил Михаил Пацан.

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Что будет с Bitcoin? Bitcoin, по словам эксперта, следует рассматривать как долгосрочную инвестицию. В таком разрезе главная криптовалюта будет расти.

Просто выделите для себя: если вы готовы инвестировать в BTC 5%, купите сейчас на 1%. Если Bitcoin будет падать дальше — еще на 1%. И таким образом, наберите свои 5%. Но держите BTC до 3 лет, тогда продайте и получите соответствующий доход", — советует Пацан.

Как облагается доход c крипты

По словам другого эксперта, финансового планера в iPlan.ua Сергея Микулова, в Украине сейчас есть Закон о виртуальных активах.

«Он был ветирован, потом его доработали, но он все равно не работает. Почему? Потому что в положениях указано, что Закон вступает в силу, когда в Налоговый кодекс будут внесены изменения по налогообложению виртуальных активов. То есть у нас рисунок есть, но он не работает», — отметил Микулов.

Поэтому сейчас налогообложение доходов от криптовалют — 18% + 1,5%.

Инвестор также выразил свое мнение, каким может быть налог после внесения соответствующих изменений в НКУ.

«Самый простой способ — сделать налог с оборота. Так, рассматривается ставка 5%. Потому что проследить, какие монеты покупал инвестор, на какие токены или NFT поменял, на какой фиат вышел — это очень тяжело. Поэтому 5% с перехода в фиат — это будет проще», — рассказал он.

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