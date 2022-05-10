Похоже на "пузырь": криптомиллиардер допустил крах Bitcoin — Finance.ua
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Похоже на "пузырь": криптомиллиардер допустил крах Bitcoin

Сегодня 23:01Финтех и Карты
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Похоже на "пузырь": криптомиллиардер допустил крах BitcoinПохоже на "пузырь": криптомиллиардер допустил крах Bitcoin
Первая криптовалюта способна оказаться очень успешной, но может и потерпеть крах, поэтому делать ставку исключительно на нее — рискованно. Такое мнение высказал ветеран Bitcoin-индустрии и миллиардер Брок Пирс в интервью Fox Business.
«Bitcoin может упасть до нуля. Здесь бинарный результат. Или будет $1 млн за BTC, или ноль. Либо первое, либо второе, поэтому не стоит вкладывать все в первую криптовалюту», — заявил он.
Пирс считает, что нынешний «криптовалютный ландшафт» очень похож на историю с пузырем в акциях технологических компаний в конце 20 века.
«Ситуация сильно напоминает 1999 год. Рынок сейчас находится в такой же фазе. И что тогда вышло? После пузыря доткомов появились eBay, Amazon и другие интересные компании, но масса бизнесов разорились. Но это не значит, что цифровые активы нереальны и не сыграют важную роль в нашем коллективном будущем», — отметил миллиардер.
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Пирс признался, что диверсифицировал свой портфель, в первую очередь за счет Ethereum. Он также сделал ставку с «девятью нулями» на EOS, конвертировав в криптовалюту все свои акции Block.one.
«Помимо прочего, меня очень интересует, что происходит на рынке невзаимозаменяемых токенов. Я участвовал в покупке и запуске NFT.com», — добавил бизнесмен.
Кстати, в чем суть NFT технологии и как на ней заработать, мы рассказывали в своем материале:

Как заработать на NFT

По материалам: Forklog
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