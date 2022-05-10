Похоже на "пузырь": криптомиллиардер допустил крах Bitcoin — Finance.ua

Похоже на "пузырь": криптомиллиардер допустил крах Bitcoin
Первая криптовалюта способна оказаться очень успешной, но может и потерпеть крах, поэтому делать ставку исключительно на нее — рискованно. Такое мнение высказал ветеран Bitcoin-индустрии и миллиардер Брок Пирс в интервью Fox Business.
«Bitcoin может упасть до нуля. Здесь бинарный результат. Или будет $1 млн за BTC, или ноль. Либо первое, либо второе, поэтому не стоит вкладывать все в первую криптовалюту», — заявил он.
Пирс считает, что нынешний «криптовалютный ландшафт» очень похож на историю с пузырем в акциях технологических компаний в конце 20 века.
«Ситуация сильно напоминает 1999 год. Рынок сейчас находится в такой же фазе. И что тогда вышло? После пузыря доткомов появились eBay, Amazon и другие интересные компании, но масса бизнесов разорились. Но это не значит, что цифровые активы нереальны и не сыграют важную роль в нашем коллективном будущем», — отметил миллиардер.