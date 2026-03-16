Садовый дом или многоэтажка вместо огорода: что запретило правительство Сегодня 20:00 — Недвижимость

Садовый дом или многоэтажка вместо огорода: что запретило правительство

4 марта 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 305, которым внесены изменения в процедуру возведения частных домов в условиях военного положения.

Что изменилось

Основные изменения не только автоматизации процессов, но и усиления контроля. Ключевая цель — четкое разграничение небольшого частного строительства и крупных коттеджных проектов.

Цель

Это делает невозможным практику, когда большие жилые комплексы оформлялись как садовые дома, чтобы избежать прохождения более сложных процедур, в частности экспертизы проектной документации и получения градостроительных условий и ограничений.

В новой редакции теперь изложен список объектов, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта.

Речь идет об индивидуальных, садовых и дачных жилых домах высотой не более двух этажей, даже с мансардой и общей площадью до 500 кв. м.

На основании строительного паспорта могут возводиться хозяйственные постройки (сараи, гаражи, котельные и т. п. ) и сооружения (заборы, ворота), которые являются принадлежностью такого дома.

Что исключили

Важно, что из перечня упрощенных объектов, то есть строящихся на основании паспорта, полностью исключены сблокированные жилые дома.

Строительство таунхаусов, дуплексов и многоквартирных домов с отдельными выходами на участок будет осуществляться исключительно на основании градостроительных условий и ограничений.

Такие нововведения должны прекратить практику строительства «многоэтажек» вместо огорода по упрощенной процедуре.

Садовый дом

На период военного положения в Украине и в течение 1 года после прекращения или отмены разрешается возводить индивидуальные (усадебные), садовые и дачные дома высотой до двух этажей, без учета мансарды, и площадью до 200 кв. м без получения строительного паспорта.

Такое упрощение также распространяется на строительство хозяйственных построек и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка, а также не применяется к сблокированным жилым домам.

