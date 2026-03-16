0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Садовый дом или многоэтажка вместо огорода: что запретило правительство

Садовый дом или многоэтажка вместо огорода: что запретило правительство
Садовый дом или многоэтажка вместо огорода: что запретило правительство
4 марта 2026 года Кабинет Министров Украины принял постановление № 305, которым внесены изменения в процедуру возведения частных домов в условиях военного положения.

Что изменилось

Основные изменения не только автоматизации процессов, но и усиления контроля. Ключевая цель — четкое разграничение небольшого частного строительства и крупных коттеджных проектов.

Цель

Это делает невозможным практику, когда большие жилые комплексы оформлялись как садовые дома, чтобы избежать прохождения более сложных процедур, в частности экспертизы проектной документации и получения градостроительных условий и ограничений.
В новой редакции теперь изложен список объектов, строительство которых осуществляется на основании строительного паспорта.
Речь идет об индивидуальных, садовых и дачных жилых домах высотой не более двух этажей, даже с мансардой и общей площадью до 500 кв. м.
На основании строительного паспорта могут возводиться хозяйственные постройки (сараи, гаражи, котельные и т. п.) и сооружения (заборы, ворота), которые являются принадлежностью такого дома.

Что исключили

Важно, что из перечня упрощенных объектов, то есть строящихся на основании паспорта, полностью исключены сблокированные жилые дома.
Строительство таунхаусов, дуплексов и многоквартирных домов с отдельными выходами на участок будет осуществляться исключительно на основании градостроительных условий и ограничений.
Такие нововведения должны прекратить практику строительства «многоэтажек» вместо огорода по упрощенной процедуре.

Садовый дом

На период военного положения в Украине и в течение 1 года после прекращения или отмены разрешается возводить индивидуальные (усадебные), садовые и дачные дома высотой до двух этажей, без учета мансарды, и площадью до 200 кв. м без получения строительного паспорта.
Такое упрощение также распространяется на строительство хозяйственных построек и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка, а также не применяется к сблокированным жилым домам.

Справка Finance.ua:

  • Как быстро регистрировать право собственности на недвижимость Обычно процедура занимает до 5 рабочих дней. Это норма, прописанная в статье 19 Закона Украины «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений».
  • В Министерстве юстиции сообщили, что делать украинцам, если утеряно свидетельство о праве собственности или государственном акте о праве собственности на земельный участок, выданные до 1 января 2013 года.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Недвижимость
Место для вашей рекламы
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
