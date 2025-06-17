С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили рф более €200 млрд за топливо — FT — Finance.ua
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С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили рф более €200 млрд за топливо — FT

Энергетика
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Еврокомиссия на этой неделе предложит новые меры по полному отказу от российского ископаемого топлива, а также очертит планы постепенного выхода из зависимости от российской ядерной продукции.
Об этом сообщает Financial Times.
В то же время Брюссель признает, что для полной независимости от рф в этой сфере понадобятся десятилетия и по меньшей мере €241 млрд инвестиций. Наибольшими противниками таких перемен остаются Венгрия и Словакия.
После полномасштабного вторжения россии страны ЕС уже заплатили более €200 млрд за топливо из рф. Хотя поставки угля и нефти под санкциями, а газ планируют полностью прекратить до 2027 года, ядерное топливо остается «слабым звеном» — в 2024-м за него уплачено около €700 млн.
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В ЕС действует 101 ядерный реактор, из которых 19 — советские типа ВВЭР, которые частично или полностью зависят от россии в поставке урана, запчастей и техобслуживании. Сейчас блок импортирует из рф примерно 20−25% природного, конверсированного и обогащенного урана.
Еврокомиссия стремится полностью избавиться от российского ядерного топлива до 2030-х годов, однако в недавно обнародованном документе говорится, что для этого необходимы инвестиции в размере €241 млрд для развития внутренней ядерной цепочки поставок.
Министры энергетики обсудят этот вопрос уже в понедельник. В документе отмечается, что страны ЕС уже начали диверсификацию источников — рассматривают Казахстан, Канаду и Нигер, однако нестабильность в Нигере вызывает беспокойство в плане безопасности поставок.
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Проблемна также конверсия урана, поскольку этот этап традиционно оставался вне ЕС из-за низкой рентабельности и высоких экологических рисков.
рф сейчас контролирует 55% мирового рынка обогащения урана, где доля европейских компаний Orano и Urenco составляет около 40%.
Сохраняется также зависимость от знаний и комплектующих для реакторов ВВЭР, самые старые из которых работают с 1977 года. Создание новой производственной базы в ЕС для деталей, отвечающих строгим стандартам безопасности, требует времени.
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Особенно сложным случаем остается Венгрия. В 2014 году страна подписала контракт с Росатомом на строительство двух новых энергоблоков АЭС, которые покрывают до 75% потребностей страны в электроэнергии. Несмотря на переговоры с поставщиками из Франции и США, Будапешт еще не инициировал отказ от российского топлива.
Против также выступает Словакия. В совместном заявлении министры обеих стран подчеркнули, что постепенный отказ приведет к «более высоким и нестабильным ценам» и будет угрожать энергетической безопасности.
В Брюсселе же уверяют: при медленном свертывании зависимости скачков цен удастся избежать. В то же время вместо санкций (требующих единодушия) отказ от российского ядерного топлива может быть принят как торговая мера — по квалифицированному большинству стран.
По материалам:
Корреспондент.net
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