Сотрудничество в сфере ядерной безопасности в Украине: Галущенко сообщил детали — Finance.ua
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Сотрудничество в сфере ядерной безопасности в Украине: Галущенко сообщил детали

Энергетика
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Во время рабочего визита в Вену министр энергетики Украины Герман Галущенко провел встречу с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
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Галущенко поблагодарил МАГАТЭ за сотрудничество и усилия, которые прилагает агентство к мониторингу ситуации на украинских атомных станциях, подстанциях оператора системы передачи, обеспечению ядерной и радиационной безопасности в Украине в условиях российской военной агрессии.
Отдельно остановились на проектах по развитию атомной энергетики в Украине в сотрудничестве с МАГАТЭ, которые будут представлены на международной Конференции по восстановлению Украины в Риме.
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Важный вопрос повестки дня — оккупированная Запорожская АЭС. В ходе обсуждения подтвердили общее понимание невозможности запуска станции в условиях полного отсутствия международных стандартов ядерной и радиационной безопасности.
По материалам:
Finance.ua
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