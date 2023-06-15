С начала года количество вакансий в IT для начинающих выросло на 50% — Finance.ua

С начала года количество вакансий в IT для начинающих выросло на 50% Сегодня 19:02 — Личные финансы

С начала года количество вакансий в IT для начинающих выросло на 50%

Количество вакансий для новичков выросло на 50% с января.

Об этом сообщает Djinni в своем Telegram-канале.

Сейчас на Djinni есть 520 вакансий для кандидатов без опыта, еще в январе было 350. Но есть нюанс.

Вакансии для программистов выросли всего на 7%, а для QA остались на том же уровне.

График: Djinni

Наибольший рост — у вакансий, связанных с данными (+177% с января) и рекрутингом (+150%).

Больше всего вакансий в онлайне для новичков сейчас в категориях:

Marketing — 81 (+102% рост с января);

Support — 78 (+30% роста);

Lead Generation — 41 (+8%).

Среди программистских категорий больше всего вакансий без требований к опыту для C++ (11, + 120% с начала года), JavaScript (11, так же, как в начале года) и PHP (10, тоже без изменений). Вакансий для QA — всего 8, из них 3 для автоматизаторов.

Справка Finance.ua:

после 24 февраля 2022 года по меньшей мере 21 ІТ-компания с украинскими корнями начала работу в Польше;

по результатам исследования Dou.ua, в мае стало больше вакансий преимущественно для опытных разработчиков (более 100 в каждой из категорий «больше года опыта»). Но и для начинающих незначительный рост вакансий за месяц есть. В категории «без опыта» в мае было 70 вакансий — пока больше всего за 2023 год;

в странах Европейского Союза наблюдается большой дефицит специалистов в сфере Информационных технологий и связи. Многие компании рассчитывают на украинских специалистов.



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